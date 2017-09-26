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    ABD'li kadının havalimanında ölümünde 4 numaralı polis aranıyor

    İSTANBUL (AA)
    26.09.2017 - 14:35 | Son Güncelleme: 26.09.2017 - 14:52

    ABD vatandaşı Tracey Lynn Brown'un, 2013'te transit yolcu olarak bulunduğu Atatürk Havalimanı'nda tartışma yaşadığı polisler tarafından etkisiz hale getirilmek istenirken nefessiz kalarak yaşamını yitirmesine ilişkin 12 polis ile bir doktorun yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, maktulün sırt ve boyun bölgesine bası uygulayan 4 numaralı polisin kimliğinin kesin tespiti için dosyayı Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

    Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıklar katılmazken, avukatlar hazır bulundu. Mahkeme Heyeti Başkanı Güler Kurt, sanık polislerden M.K'nin 9 Eylül'de yaşamını yitirdiğinin bildirildiğini söyledi. M.K'nin kalp krizi sonucu Amasya'da vefat ettiği belirtildi. Kurt, emekli emniyet müdürü, CD inceleme uzmanı Necati Erdem'in, olayla ilgili fotoğraf ve video görüntülerin yer aldığı DVD'yi incelediğini ve 18 Eylül 2017 tarihli raporunu mahkemeye gönderdiğini ifade etti.

    Erdem'in raporunda, polis memurları tarafından maktulün sırt ve boyun bölgesine uygulanan baskıların yer aldığı görüntülerin olduğu, 5 Nisan 2013'te saat 00.06.23'te polis memurlarının Brown'u yere yatırmaya çalıştıkları anlatıldı. Raporda, 1 numaralı polisin Brown'un sırt bölgesine diziyle baskı uyguladığı, 2 numaralı polisin de maktulün sağ koluna ve bel bölgesine diziyle baskı yaptığı, 1 numaralı polisin sonrasında maktulün üzerinden kalkarak 3 numaralı polisle yer değiştirdiği, bu polisin de kadının sırt bölgesine diziyle bastırdığı, 3 numaralı polis memurunun maktulün üzerinden kalkarak 4 numaralı polisle yer değiştirdiği kaydedildi.



    4 NUMARALI POLİSİN FOTOĞRAFI YOK

    Brown'un önce sırt bölgesine sonrasında da hem sırt hem de boyun bölgesine diziyle baskı uygulayan 4 numaralı polisin maktulün boyun bölgesine uyguladığı baskının 00.12.21'de başlayıp 00.14.43'te sona erdiği belirtilen raporda, 00.20.15'te de maktulün üzerinden kalkarak 5 numaralı polisle yer değiştirdiği, bu polisin de kadının sırt bölgesine diziyle baskı yaptığı ve 00.23.49'da kadının üzerinden kalktığı anlatıldı.
    Raporda, incelenen görüntülerde 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralı polislerin maktulün bel, boyun ve sırt bölgesine baskı yaptıkları, 25 Nisan 2016 tarihli raporda ise bu polisler arasında 4 numaralı olanın dosyada fotoğrafı bulunmaması nedeniyle kimliğinin tespit edilemediğinin belirtildiği aktarıldı.

    Raporda, fotoğraflar üzerinde yapılan inceleme de 4 numaralı polisin M.E.Ö. ile benzer olduğu ifade edilerek, olay sonrasında kaydedilen görüntülerdeki şahıs ile dosya sanığının kuvvetle mümkün derecede aynı kişi olabileceği kaydedildi. Duruşmada, avukatlar ek bilirkişi raporuna ilişkin beyanda bulunmak için süre istedi. Mahkeme, dosyanın Adli Tıp Kurumu Grafoloji ve İhtisas Dairesi'ne gönderilerek, 25 Nisan 2016 tarihli rapor ile 18 Eylül 2017 tarihli ek bilirkişi raporunda 4 numaralı sanık olarak belirtilen ve maktulün sırt ve boyun bölgesine bası uygulayan kişinin dosya sanığı M.E.Ö. olup olmadığının kesin tespiti konusunda rapor hazırlanmasına karar verdi.

    Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Atatürk Havalimanı Pasaport Kontrol Büro Amirliği'nde görevli 12 polis memurunun "zor kullanma yetkisini aşarak kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan 12'şer yıldan 16'şar yıla, doktorun da "görevi kötüye kullanma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

    Etiketler: istanbul , Atatürk Havalimanı , abd'li turist , Ölüm
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