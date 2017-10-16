ABD’li güneş devi ile Türkiye’de fabrika

GEÇEN aylarda yapılan 1000 megavatlık (MW) ilk güneş enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesine Zorlu Grubu’nun katılmaması sürpriz olmuştu. Zira güneş enerjisi sistemlerine yönelen yerli gruplardan biri de Zorlu. İhaleye neden katılmadıklarını sorduğumuz Zorlu Enerji Grubu Başkanı Sinan Ak, bunun ABD’li ortakları First Solar ile yaptıkları anlaşmaya bağlı olarak teknik bir sebepten kaynaklandığını söyleyerek, “First Solar Türkiye’yi ve bölgeyi ciddi bir potansiyel olarak görüyor. ‘Panel distribütörümüz olarak size 26 ülkeyi verelim, bin MW’ın üzerinde bir kapasiteye ulaşabileceğinizi öngörüyoruz. Ulaşın, gelin ve birlikte Türkiye’ye fabrikayı kuralım’ dediler. Yıllık üretim güçlerini 3 binden 6 bin megavatlara, sonrasında da bu tür yeni açılımlarla 10 bin megavata çıkarmayı hedefleyen First Solar ile bu hafta ABD’de Türkiye’de kurulması planlanan panel fabrikasını da görüşeceğiz” dedi.

FARKLI STRATEJİ

First Solar’ın güneş paneli üretiminde teknolojiyi geliştirme (upgrade) aşamasında olduğunu anlatan Ak, “Bunlar ince film, aynı televizyon paneli gibi paneller. Televizyon dünyasındaki gelişmeler buradaki ince film teknolojisine de yansıdı ve onlar da paneli büyütebilme kabiliyetini elde ettiler. Şimdi bu fabrikaların yatırımını kendi tesislerine yapıyorlar. Dediler ki ‘Bunu ilk etapta kendi tesislerimizi değiştirme ve yenilemede kullanmak zorundayız. İki yıldan sonra bin MW’ların üzerindeki bir kapasiteye ulaşın, gelin birlikte Türkiye’ye fabrikayı yapalım.’ Öyle bir pazar var ki aslında Türkiye’ye mutlaka fabrika da kurmak lazım. Şu anda piyasada panel yok. Amerika’daki talep artışı ve Çin ürünlerine anti-damping gelecek olması, Çin’deki inanılmaz potansiyel oluşu ve Hindistan’ın gelişiyle bu kapasiteler yetmemeye başladı” dedi.

Öte yandan Ak, Batı Şeria’nın yüzde 30’unda elektrik dağıtımı yapan Kudüs Elektrik Şirketi ile 30 MW’lık güneş santrali kurmayı planladıklarını kaydetti.

DUBAİ’DE ŞİRKET ÜZERİNDEN YATIRIM

PAKİSTAN’DA rüzgar santralinden sonra şimdi de 300 MW güneş yatırımı için lisans aldıklarını anımsatan Ak, bunun ilk 100 MW’lık kısmını Asya Kalkınma Bankası (ADB), Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ve Eco Ticaret ve Kalkınma Bankası gibi uluslararası kuruluşlarla finanse ettiklerini söyledi. Ak, “ADB’nin, Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ile kurduğu fon üzerinden ortak olacağı şekilde Dubai’de bir şirket kuracağız. Bunu yaparsak finansman ve projeler oradan gelecek” dedi.

KLİMA KURAR GİBİ PANEL TAKACAĞIZ

TÜRKİYE’de çatılara kurulacak güneş paneli bakımından ciddi potansiyel olduğunu belirten Ak, “Türkiye’nin önünü açsanız, 20 bin, 30 bin MW’a kadar çıkabilir. Ben Türkiye’nin güneş enerjisinde bir merkez olabileceğini düşünüyorum. Çevre ülkelerde pazar çok büyük. Evlerde aynı klima kurulumu yapar gibi anahtar teslim kurulum yapacağız” dedi.