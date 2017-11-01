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    ABD'li general ağzından kaçırdı! Suriye'deki asker sayısı ortaya çıktı

    Hürriyet Haber
    01.11.2017 - 06:36 | Son Güncelleme:

    ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun Suriye’deki operasyonlarını yöneten ABD’li Tümgeneral James Jerard, Suriye’de DSG'yi desteklemek üzere ABD’nin 4 bin civarında askeri bulunduğunu söyledi, ardından “Özür dilerim yanlışlıkla söyledim. Suriye’de yaklaşık 500 asker var” dedi.

    Doğal Kararlılık Operasyonu Özel Kuvvetler Ortak Görev Gücü Komutanı Tümgeneral James Jerard, video konferansla bağlandığı ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon), Suriye'de IŞİD'e karşı yürütülen operasyonlar hakkında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    ABD'nin Suriye'de kaç askeri bulunduğuna ilişkin bir soruya Tümgeneral Jerard, "IŞİD karşıtı çabaları ve Demokratik Suriye Güçleri'ni desteklemek üzere orada 4 binin üzerinde ABD askeri var" cevabını verdi. Gazetecinin "Emin misiniz Pentagon'un zikrettiği rakam bin civarında?" sorusuna ise, ABD'li komutan kendisini düzelterek "Özür dilerim yanlışlıkla söyledim. Suriye'de yaklaşık 500 asker var" dedi.

    Pentagonun resmi rakamlarına göre 503 ABD askeri Suriye'de bulunuyor ancak ayrıca bölgeye geçici olarak konuşlandırılan rotasyon güçlerinin resmi rakama dahil edilmiyor ve bölgedeki gerçek asker sayısı 503'ün üzerinde olduğu bildiriliyor.

    Ancak ilk kez bir generalin 4 bin rakamını zikretmesi dikkat çekti.

    Pentagon sözcülerinden Eric Pahon, Jerard'in ifade ettiği 4 bin rakamının tamamen yanlış olduğunu iddia etti. Pahon, "Gizli rakamı gördüm biliyorum ve 4 binden çok çok az" şeklinde konuştu. Sputnik

    Etiketler: dsg
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