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    ABDli gazeteci Zimbabwe başkanına hakaretten tutuklandı!

    DHA
    06.11.2017 - 11:25 | Son Güncelleme:

    Magamba TV için çalışan Amerikalı bir gazeteci Devlet Başkanı Robert Mugabe'ye hakaret eden bir tweet attığı için tutuklandı.

    ABDli gazeteci Zimbabwe başkanına hakaret eden Tweet yüzünden tutuklandı. Martha O’Donovan Mugabe'ye twitter paylaşımında hasta adam dediği için devlet başkanına hakaretten ve hükümeti çökertmeye çalışmaktan yargılanıyor ve 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

    Mugabenin sondalı bir fotoğrafını paylaşarak Bencil ve hasta bir adam tarafından yönetiliyoruz paylaşım yapan 25 yaşındaki ODonovan yaptığı açıklamada suçlamaları temelsiz ve kötü niyetli bulduğunu söyledi.

    New York Üniversitesi mezunu olan ODonovan Zimbabwenin en bilinen politik mizah yapımcısı Magamba TVnin sosyal medya biriminde çalışıyor. Yapım şirketi #FreeMartha (Marthayı serbest bırakın) hashtagiyle yaptığı paylaşımlardan birinde Bu sadece Martha hakkında değil. Bu her Zimbabweli hakkında. Bu bizi susturma ve özgürlüğümüzü zaptetme girişimi. Ya #Marthayıserberstbırakın ya da #hepimizitutuklayın yazdı.

    Etiketler: ABD
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