ABD'li diplomattan Gülen yanıtı...

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Kosnett ile görüştü. Görüşmede, Türkiye-ABD ilişkilerinin geliştirilmesi ve önümüzdeki dönemde parlamentolar düzeyinde atılacak adımlar gündeme geldi.



Bozkır ve Kosnett, Irak, Suriye ve bölgede devam eden gelişmeler üzerine fikir alışverişinde bulundu.



Kosnett, burada yaptığı açıklamada, TBMM'nin Türk-Amerikan ilişkilerinde önemli bir rol oynadığını söyledi.

Görüşmede, TBMM'nin ve Amerikan Kongresi'nin iki ülke ilişkileri üzerindeki rolünü konuşacaklarını anlatan Kosnett, "Amerikan Büyükelçiliğinde, biz her gün 24 saat Türk-Amerikan ilişkilerini güçlendirmek için çalışıyoruz." dedi.



Öte yandan toplantı öncesinde AA muhabirinin, FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin sorusu üzerine Kosnett, "Bu devam eden tartışmayı, önümüzdeki haftalar ve aylar boyunca yoğun bir şekilde sürdürüyor olacağız." diye konuştu.



Philip Kosnett, Türkiye ve ABD'nin imzaladığı suçluların iadesi anlaşması çerçevesinde iade konusunun ele alındığını hatırlatarak, "Bizim Adalet Bakanlığımızın ve Türkiye Adalet Bakanlığı'nın, Amerikan tarafının bu konuyu takip etmesi noktasında gerekli bütün bilgileri aldığından emin olmak için çok yakın çalıştığını söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

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