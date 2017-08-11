ABD’li diplomatlara ‘akustik saldırı’ mı

ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert, “Diplomatların şikayetleri geçen yılın sonunda başladı ve ABD’ye dönmek zorunda kaldılar. Soruşturma başlattık” dedi. Amerikan CNN kanalı esrarengiz olayı ‘akustik saldırı mı’ diye yorumladı.
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