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    ABD’li diplomatlara ‘akustik saldırı’ mı

    Hürriyet Haber
    11 Ağustos 2017 - 00:44Son Güncelleme : 11 Ağustos 2017 - 00:44

    Küba’nın Havana Büyükelçiliği’nde görevli Amerikan diplomatlarda esrarengiz bir biçimde işitme kaybı görülmesi üzerine ABD Dışişleri Bakanlığı iki Kübalı diplomatın sınırdışı edilmesine karar verdi.

    ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert, “Diplomatların şikayetleri geçen yılın sonunda başladı ve ABD’ye dönmek zorunda kaldılar. Soruşturma başlattık” dedi. Amerikan CNN kanalı esrarengiz olayı ‘akustik saldırı mı’ diye yorumladı.

    Etiketler: Havana , Küba , gazetehaberleri
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