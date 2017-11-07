ABD'li devlerin kar ve geliri üçüncü çeyrekte arttı

AA muhabirinin ABD'li 20 finans, teknoloji ve enerji firmasının bilançolarından derlediği verilere göre, söz konusu şirketlerin toplam net karı bu yılın üçüncü çeyreğinde 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 22,6 artışla 64,57 milyar dolara ulaştı.

Söz konusu 20 firmanın geçen yılın üçüncü çeyreğinde toplam 372,56 milyar dolar olan geliri de bu yılın aynı döneminde yüzde 12,4 yükselerek 418,85 milyar dolara çıktı.



FİNANS VE BANKACILIK DEVLERİNİN KARI YÜZDE 2,5 ARTTI



Merkezi ABD'de bulunan yatırım ve finans bankalarından JP Morgan Chase, Wells Fargo, Goldman Sachs, Bank of America, Morgan Stanley ve Citigroup'un 2017'nin üçüncü çeyreğindeki toplam net karı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 artarak 24,91 milyar dolar oldu.

6 bankanın toplam geliri de aynı dönemde yüzde 1,3 artış kaydederek 104,27 milyar dolardan 105,63 milyar dolara ulaştı.

6 banka içinde, yıldan yıla net karı ve geliri en fazla artış gösteren Morgan Stanley oldu. Bankanın yıldan yıla net karı yüzde 11,2, geliri de yüzde 3,4 artış gösterdi.

ABD'deki yatırım ve finans bankaları arasında bu yılın üçüncü çeyreğinde en fazla net kar ve geliri elde eden JPMorgan Chase oldu. Temmuz-eylül döneminde bankanın net karı 6,7 milyar dolar, geliri de 26,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.



APPLE 52,58 MİLYAR DOLAR GELİR ELDE ETTİ



ABD'nin teknoloji sektöründe faaliyet gösteren büyük firmalarının net kar ve gelirleri de bu yılın üçüncü çeyreğinde 2016'nın aynı dönemine göre artış gösterdi.

Netflix, IBM, Microsoft, Alphabet, Facebook, Twitter, Amazon ve Apple'ın 2017'nin üçüncü çeyreğindeki toplam net karı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,1 artışla 31,81 milyar dolara ulaştı.

Söz konusu 8 teknoloji şirketinin toplam geliri de aynı dönemde yüzde 18,7'lik artışla 153,02 milyar dolardan 181,67 milyar dolara yükseldi.

Teknoloji firmaları arasında yıldan yıla en fazla net kar artışını yakalayan Netflix olurken, en fazla gelir artışını da Facebook elde etti.

Geçen yılın temmuz-eylül döneminde 52 milyon dolar net kar sağlayan Netflix'in, 2017'nin aynı döneminde net karı 130 milyon dolara ulaşırken, şirket yıldan yıla yüzde 150 net kar artışı kaydetti.

Geçen yılın üçüncü çeyreğinde 7 milyar dolar olan gelirini 2017'nin aynı döneminde 10,33 milyar dolara yükselten Facebook da yıldan yıla yüzde 47 gelir artışı yakaladı.

Teknoloji şirketleri arasında bu yılın temmuz-ağustos döneminde en büyük net kar ve geliri elde eden ise Apple oldu. Dünyanın piyasa değeri en büyük şirketi olan Apple, bu dönemde 10,71 milyar dolar net kar, 52,58 milyar dolar da gelir elde etti.

Bu yılın temmuz-ağustos dönemine ait bilançosunu geçen hafta açıklayan Apple'ın hisseleri cuma günü artış gösterirken, şirketin piyasa değeri de 900 milyar dolara ulaştı. Apple, tarihte bu seviyeye ulaşan ilk firma oldu.



6 Enerji Şirketinin Geliri 131,55 Milyar Dolar Oldu



ABD'li enerji devlerinden ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, Halliburton, Schlumberger ve Kinder Morgan, geçen yılın üçüncü çeyreğinde toplam 2,95 milyar dolar net kar yakalarken, 2017'nin aynı döneminde yüzde 166 artışla 7,85 milyar dolar net kara ulaştılar.

Söz konusu 6 enerji şirketinin bu yılın üçüncü çeyreğindeki geliri de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,1 artışla 131,55 milyar dolara ulaştı.



Enerji şirketleri içinde yıldan yıla en büyük net kar ve gelir oranlarını yakalayan Chevron oldu. Söz konusu dönemde Chevron'un net karı yüzde 52,3, geliri de yüzde 20,3 artış gösterdi.

ABD'nin en büyük enerji firması ExxonMobil ise enerji şirketleri içinde, bu yılın üçüncü çeyreğinde en büyük net kar ve geliri elde eden firma oldu. Temmuz-eylül döneminde şirketin net karı 3,97 milyar dolar, geliri de 66,16 milyar dolar olarak gerçekleşti.

20 ABD'li finans, teknoloji ve enerji firmasının arasında bu yılın üçüncü çeyreğinde en fazla geliri ExxonMobil, en büyük net karı ise Apple elde etmiş oldu.