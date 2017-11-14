ABD’li dev Türkiye’ye yatırım için atağa geçti

Türkiye'deki yatırımlarını SBK Holding A.Ş. işbirliği ile yapan WRE, birlikte oluşturdukları yeni yatırım planları için adım atmaya hazırlanıyor. Merkezi Utah'ta bulunan şirketin başkanı Jacob Ortell Kingston, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD’de yaptığı görüşmede, Türkiye'ye yönelik yatırım planlarının detaylarını paylaştı.

YENİ YATIRIMLAR KONUŞULDU

Kingston, ABD'deki görüşmede paylaştıkları yatırım planlarında kararlılıklarının bir ifadesi olarak görüşmenin üzerinden 2 ay geçmeden Türkiye'ye geldiğini belirtti. Geçen hafta Ankara'da bir dizi yatırım görüşmesi yapan Kingston, 13 Kasım akşamı da DEİK Başkanı Nail Olpak ile görüştü. Bir saati aşan görüşmede, WRE'nin Türkiye'ye yönelik yeni yatırım planları ele alındığı söylendi. Karşılıklı dayanışma mesajlarının verildiği öğrenilen görüşmenin samimi bir havada geçtiği ifade edildi. Görüşmeye, DEİK Başkanı Olpak ve WRE Başkanı Kingston'un yanı sıra SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz ve WRE’nin Türkiye’deki yatırımı olan Mega Varlık Yönetim A.Ş. Genel Müdürü Çağlar Şendil de katıldı.

YATIRIM KARARLARI ALINDI

2017 yılı bitmeden WRE ile yeni bir yatırım işbirliği anlaşması yaptıklarını açıklayan SBK Holding Başkanı Korkmaz, satın almayı planladıkları fabrika ve tesisleri Kingston ile yerinde incelediklerini kaydetti.

SATIN ALMALAR SON AŞAMADA

Yaptıkları son satın almaların tutarının 185 milyon doları bulduğunu, böylelikle toplam yatırım büyüklüklerinin bir milyar dolara yaklaştığını ifade eden Korkmaz, son yatırımlarıyla holding bünyesine bin 640 kişinin daha katılacağını kaydetti. Söz konusu yeni alımlara ilişkin detaylı açıklamaları önümüzdeki günlerde yapacaklarını aktaran Korkmaz, "Yatırımcı partner şirketimiz Türkiye'ye ve bu ülkenin geleceğine inanıyor. Cumhurbaşkanımız ile doğduran yapılan görüşmeler de bu süreci hızlandırıyor. Biz de Türkiye ekonomisinde atıl ve verimsiz hiç bir alan bırakmamak kararlılığı ile işlerimizi büyütüyoruz" dedi.