ABD'li askerlere parayla satılan Adanalı kardeşler yıllar sonra buluştu

İncirlik Üssü'nde ABD'li askerlere evlatlık verilen ve daha sonra ismi Michelle olarak değiştirilen Hatice ile ismi Britanny olarak değiştirilen Seçil, para karşılığı evlatlık verildikten sonra biyolojik ailelerini ararken kardeş olduklarını öğrenip bir araya geldi. ABD'deki evlatlık verildikleri ailelerini bir araya getiren kız kardeşler uzun uğraşlar sonucu Türkiye'ye gelerek biyolojik aileleriyle buluştu. Kız kardeşlerin en büyük hayali ise yurt dışına satıldığını düşündükleri 2 erkek kardeşlerini bulmak ve biyolojik aileleri ile evlatlık verildikleri aileleri bir araya getirmek.

Şu an 25 yaşında olan Seçil Berberoğlu 7 yaşındayken, kardeşi Hatice Berberoğlu (29) ise 3 yaşındayken aileleri tarafından İncirlik Hava Üssü'nde görevli 2 askere satıldı. Hatice'nin isim ve soyismi Michelle Salery, Seçil'in ise Britanny Louisse Quillen olarak değiştirildi. Kendilerine evlatlık alındıkları bildirildikten sonra önce birbirini bulan daha sonra da Türkiye'deki ailelerini bulmak isteyen kız kardeşler, katıldıkları bir televizyon programında Türkiye'deki kardeşleri ve annesiyle de bir araya geldi.

Kız kardeşlerin Türkiye'deki işlemleriyle ilgilenen Avukat Özlem Hatice Bakırcı, bebeklerin satışına aracılık eden Avukat Elife Kumak'ın Michelle (Hatice) 18 yaşına geldiğinde ona “Biyolojik ailen seni merak ediyor, fotoğraf gönderir misin” ifadeleriyle fotoğraf istediğini ve Michelle'nin böylece biyolojik ailesinin kendisini aradığını öğrendiğini aktardı.

Daha sonra Britanny'nin de (Seçil) biyolojik ailesinin kim olduğunu o dönem İncirlik Hava Üssü'nde görevli cerrah babasına sorduğunda babasının çeşitli evraklar gösterdiğini ve bu evraklarda Avukat Elif Kumak'ın ismi geçince, biyolojik kardeşi Michelle'yi bulduğunu anlatan Bakırcı, “Sosyal medya ortamında Elife Kumak'ın arkadaşlarına bakarken kendisine çok benzeyen arkadaşlar olduğunu görüyor ve bu kişilerden birinin de ablası olduğunu öğreniyor. Daha sonra Michelle irtibat kuruyorlar. Michelle başta inanmasa da fotoğraflara baktıklarında bunun tesadüf olamayacağını düşünüyorlar ve görüşmeye başlıyorlar. 7-8 ay ABD'de süren görüşme sonrasında Türkiye'deki aile ile internetten görüşüyorlar. Daha sonra dayanamayıp Nisan 2017'de Antalya'da buluşuyorlar. O günden beri de inanılmaz sıcak, samimi bir kardeşlik ve aile ilişkisi devam ettiriliyor. Bunlar toplamda 15 kardeşler. Kayıp olan 2 erkek kardeşlerini bulmak için aracı Avukat Elife Kumak ve diğer aracılardan yardım bekliyorlar” dedi.

'İNGİLİZCE KONUŞUYORUM AMA TÜRKÜM'

ABD'de şu an hasta bakıcılığı yapan Hatice (Michelle) Berberoğlu, ailesinin çok fakir olduğu için üste görevli ABD'li bir yüz başına evlatlık verildiğini ifade ederek, “Evlatlık verildiğim aile bana evlatlık olduğumu söylediğinde çok üzgündüm. Her zaman ailemi bulmak istiyordum. Gerçek evimde olmak istiyordum, ailemle bir arada olmak istiyordum. Şu an onları buldum ve onlarla bağlantıda olmak çok güzel. Hepimiz birbirimize benziyor ve aynıyız. İngilizce konuşuyorum ama Türküm. Adana veya başka neredeyse diğer 2 erkek kardeşimizi arıyoruz” şeklinde konuştu.

'BİR GÜN ADANA'DA YAŞAMAYI ÇOK İSTİYORUM'

ABD'de masaj terapisti olarak çalışan Seçil (Britanny) Berberoğlu da 2 yıl önce Türkiye'den evlatlık verildiğini öğrendiğini aktararak, “Fakat Adana'da satıldığımı bilmiyordum. Ailemi bulduktan sonra benim evlatlık verilmeme aracı olan kişinin Avukat Elife Kumak olduğunu öğrendim. Ailem var, oğlum var. Onlarla birlikte yaşıyorum, her şey çok güzel gidiyor fakat hiçbir şey Türkiye'deki gibi değil sanırım. Biyolojik ailemi buldum, sıkı bir şekilde görüşüyoruz. Kayıp 2 kardeşimiz için hem biz hem bizi büyüten aileler ve biyolojik ailemiz yoğun mücadele veriyoruz. ABD'de sonradan birbirimizi bulduğumuz kız kardeşimle ve aileleriyle birlikte çocuklarımızı büyütüyoruz. En önemlisi bir gün hayatımı Adana'da kurup yaşamayı çok istiyorum” ifadelerini kullandı.