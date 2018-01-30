ABD’li askere evlatlık verilen kız gerçek annesini canlı yayında buldu

"KIZIMI ÖLMEDEN GÖRDÜM"

Evlatlık olarak verdiği kızıyla 28 yıl sonra ‘Esra Erol'da adlı programda kavuşan anne stüdyodakileri gözyaşlarına boğdu. Anne 28 yıldır görmediği Amerikalı aileye evlatlık verilen kızı Ayşe'ye Esra Erol'da kavuştu. Anne, “Şükürler olsun kızımı ölmeden gördüm” diyerek duygularını ifade etti.

"KARDEŞLERİME SARILMAK İÇİN ÇOK HEYECANLIYIM"

28 yıl sonra gerçek annesiyle buluşan Ayşe, “Hayatım boyunca psikolojik hiç sıkıntı yaşamadım. Biyolojik ailemi hiç aramak istemedim. Çünkü beni büyüten ailem, bana çok güzel baktı. Ailem hep bana biyolojik ailemle ilgili bilgi veriyordu. 5 yıldır evliyim, çocuğum yok” diyerek kardeşlerine sarılmak için çok heyecanlı olduğunu ifade etti.











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