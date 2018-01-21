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    AB'den yorum yok

    DIŞ HABERLER
    21.01.2018 - 20:24 | Son Güncelleme:

    Geçtiğimiz yıllarda Türkiye’nin benzer nitelikli operasyonlarına ilişkin tepki veren Avrupa Birliği, Afrin operasyonuyla ilgili olarak bu kez herhangi bir yorum yapmamayı tercih etti.

    AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’nin ekibinden Hürriyet’e gönderilen mesajda, AB’nin askeri bir aktör olmadığı vurgulanarak, “Askeri operasyonlar konusunda yorum yapmıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

    Zeytin Dalı Operasyonu her ne kadar resmi gündem maddesi olmasa da son gelişmeler ışığında ister istemez AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarını bir araya getirecek olan bugünkü Dışişleri Konseyi’nde ele alınacak konular arasında yer alacak.

    AB’nin ve üye ülkelerin operasyona ilişkin tepkilerinin de bu toplantıda şekillenmesi bekleniyor.

    Etiketler: Avrupa Birliği , gazetehaberleri
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