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AB’den ucuz işçiliği bitirme kararı

AA
24.10.2017 - 14:09 | Son Güncelleme:

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, birlik içerisinde ‘ucuz işçiliği’ önlemeye yönelik düzenleme üzerinde uzlaşı sağladı.

BUNA göre, AB içerisinde çalışmak üzere bir başka ülkeye gönderilen kişilere, bulundukları ülkedeki ilgili sektör seviyelerinde ücret verilecek. Çalışanlar, bulundukları ülkenin resmi tatillerinden ve yıllık izin sürelerinden faydalanacak. 

Ayrıca, bu çalışanların mevcut durumda 30 ay olan görevlendirilme süreleri 12 aya indirilecek. Sadece istisnai durumlarda altı aylık ilave süre verilecek.
AB içerisinde ucuz işçiliğe yönelik yeni düzenleme 2021 yılında yürürlüğe girecek.
AB içerisindeki çalışanlara yönelik yürürlükteki düzenleme 1996 yılında hazırlandı.
AB’nin daha az gelişmiş ülkeleri üyeliğe almasıyla, Doğu Avrupa’da kurulan çok sayıda şirket Batı Avrupa ülkelerine çalışan göndermeye başladı.

ASGARİ ÜCRET SEVİYESİNDE ÖDENİYOR
Mevcut durumda, bu gönderilen kişilere bulundukları ülkelerin asgari ücreti seviyesinde ödeme yapılıyor. Ancak bu durum o ülkedeki sektör seviyelerinin çok aşağısında kalıyor. Ayrıca, söz konusu çalışanların emeklilik ödemeleri ve sigorta primleri kendi ülkelerindeki seviyede ödeniyor.
Avrupa’da bu şekilde çalışan yaklaşık 2 milyon kişi bulunuyor. Bunlar özellikle inşaat ve yaşlı bakımı gibi alanlarda çalışıyor.

DOĞU AVRUPA KARŞI ÇIKIYOR
Söz konusu düzenleme özellikle Fransa, Almanya, Belçika, Lüksemburg, Hollanda ve Avusturya tarafından desteklenirken, Doğu Avrupa ve Baltık ülkelerince rahatsızlıkla karşılanıyor.
Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanması gerekiyor. Ardından AB üyesi bütün ülkelerin gerekli düzenlemeleri yürürlüğe sokması gerekiyor.

Etiketler: Avrupa Birliği , işçi
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