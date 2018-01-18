AB'den u dönüşü! Türkiye'nin dediğine geldiler

Geçmişte Türkiye’nin bazı taleplerine olumsuz cevap veren AB, son dönemde Balkan ülkeleri için bu talepleri tek tek hayata geçiriyor.

KATILIM TAKVİMİ

Türkiye’de AB reformlarının en yoğun olduğu dönemde Ankara, üyelik için net takvim verilmesi için yıllarca ısrar etti. AB ise her defasında bu talebi geri çevirdi. Gelinen aşamada hazır olan Batı Balkan ülkeleri için üyelik tarihi olarak 2025 veriliyor. Bu önümüzdeki haftalarda açıklanacak strateji belgesine de yansıtılacak.

BELİRLİ NİHAİ HEDEF

Süreçte nihai hedefin üyelik olduğunu belirtme konusunda isteksiz davranan AB karşısında Türkiye çoğu zaman belgelere ‘katılım’ ifadesinin sokulması için bile mücadele etmek zorunda kaldı. ‘Müzakerelerin ucunun açık olduğu’ her fırsatta AB tarafından dile getirildi. AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, önceki gün (Çarşamba) yaptığı son açıklamada ise Batı Balkan ülkeleri için gerçek bir Avrupa perspektifi verilmesini istedi. ‘Hedefin açıkça ortaya koyulması, bunun da Batı Balkan ülkelerinin katılımı olduğu’ Juncker’in mesajları arasında yer aldı.

SINIR SORUNLARI

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi üye yapılmadan önce Ankara, adadaki sorun çözülmeden bu adımın atılmasının yanlış olduğunu anlatmaya çalışsa da AB uyarılara aldırmadı. Şimdi Batı Balkan ülkelerine, ‘herhangi bir ülkeyle aranızdaki sınır sorununu halletmeden üye olmanız imkansız’ mesajı net şekilde veriliyor.

HERKESE AYNI MUAMELE

Bir dönem Türkiye, durumunun ve özelliklerinin farklı olduğu gerekçesiyle kendi süreciyle diğer aday ülkelerin süreçlerinin ayrı tutulmasının daha yararlı olacağı tezini işledi. O dönemde sürecin bir bütün olduğu tezini işleyen ve bu talebi geri çeviren AB şimdi, pratikte, Batı Balkan ülkeleriyle Türkiye’nin sürecini net çizgilerle ayırmış durumda.

İKİ BAŞLIK

Türkiye, AB’nin kendisini en çok eleştirdiği alanları ilgilendiren 23 numaralı ‘Yargı ve Temel Haklar’ ile 24 numaralı ‘Adalet, Özgürlük ve Güvenlik’ başlıklarının açılmasında ısrar etse de bu başlıklar özellikle GKRY’nin blokajı nedeniyle yıllardır açılmıyor. Diğer aday ülkeler için ise bu başlıklar süreçte ilk açılan başlıklar arasında yer aldı.