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AB'den "temiz ulaşım" adımı

AA
08.11.2017 - 17:32 | Son Güncelleme:

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, otomobil ve kamyon gibi kara taşıtlarının emisyon salınımlarını düşürmeye yönelik düzenleme teklifi hazırladı.

AB Komisyonu'nun Paris İklim Anlaşması taahhütlerine uyum için hazırladığı "Temiz Ulaşım Paketi" başlıklı düzenleme teklifi açıklandı.
Teklife göre, otomobil ve kamyon gibi taşıtların karbondioksit emisyonu salınımları 2030 yılında kadar, 2021 yılı seviyelerinin yüzde 30 altına düşürülecek.

 AB üyesi ülkelerde yapılacak çeşitli kamu ihalelerinde temiz ulaşım seçenekleri tercih edilecek.

 AB çapında alternatif yakıt altyapısı inşasına yönelik çeşitli desteklemeler sağlanacak.

 Teklifin yasalaşması için AB Konseyi, AB Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu arasında üçlü görüşmeler yapılacak.

 Tarafların bir metin üzerinde uzlaşması halinde tüm kurumların onayının ardından teklif yürürlüğe girecek, ardından da AB üyesi ülkelerin gerekli düzenlemeleri gerçekleştirmesi gerekecek.

Etiketler: komisyon , ülke
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