AB’den süper bilgisayarlara 1 milyar Euro

Avrupa ekonomisinde katalizör etki yaratmak, tıp alanında ilerlemek ve bilgisayar korsanlığıyla mücadele etmek AB’nin öncelikli amaçlarını oluşturuyor. Projeyle yapay zeka geliştirilmesi, güvenliğin iyileştirilmesi ve mühendislik alanında ilerleme sağlanması da planlanıyor.

Planı açıklayan AB Komisyonu’nun Dijital Pazardan Sorumlu Üyesi Andrus Ansip, “Zorlu bir yarış ve AB geride kaldı. Dünyanın ilk on sıralamasında süper bilgisayarımız yok” dedi. Ansip, amaçlarının Avrupalı araştırmacılara ve şirketlere 2020’den itibaren dünya çapında süper bilgisayar sağlamak olduğunu söyledi.

Çin, süper bilgisayarlarda geçen kasımda ABD’yi geride bırakarak ilk sıraya yerleşti. Bu ülkeleri İsviçre ve Japonya izliyor. AB’nin yüksek performanslı bilgisayar altyapısına EuroHPC adı verildi. Projeye AB Komisyonu, 486 milyon Euro kaynak sağlayacak. Geri kalan miktar ise AB ülkelerinin katkılarıyla tamamlanacak.