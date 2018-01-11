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    AB’den süper bilgisayarlara 1 milyar Euro

    Güven ÖZALP / BRÜKSEL
    11.01.2018 - 16:07 | Son Güncelleme:

    TEKNOLOJİ yarışında Çin ve ABD’nin gerisinde kalan Avrupa Birliği, bu ülkeleri yakalamak, en azından aranın daha da açılmasını engellemek için süper bilgisayarlara bir milyar Euro yatırım yapma kararı aldı.

     

    AB’den süper bilgisayarlara 1 milyar EuroAvrupa ekonomisinde katalizör etki yaratmak, tıp alanında ilerlemek ve bilgisayar korsanlığıyla mücadele etmek AB’nin öncelikli amaçlarını oluşturuyor. Projeyle yapay zeka geliştirilmesi, güvenliğin iyileştirilmesi ve mühendislik alanında ilerleme sağlanması da planlanıyor.

    Planı açıklayan AB Komisyonu’nun Dijital Pazardan Sorumlu Üyesi Andrus Ansip, “Zorlu bir yarış ve AB geride kaldı. Dünyanın ilk on sıralamasında süper bilgisayarımız yok” dedi. Ansip, amaçlarının Avrupalı araştırmacılara ve şirketlere 2020’den itibaren dünya çapında süper bilgisayar sağlamak olduğunu söyledi.

    Çin, süper bilgisayarlarda geçen kasımda ABD’yi geride bırakarak ilk sıraya yerleşti. Bu ülkeleri İsviçre ve Japonya izliyor. AB’nin yüksek performanslı bilgisayar altyapısına EuroHPC adı verildi. Projeye AB Komisyonu, 486 milyon Euro kaynak sağlayacak. Geri kalan miktar ise AB ülkelerinin katkılarıyla tamamlanacak.

           

    Etiketler: Avrupa Birliği
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