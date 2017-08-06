AB’den Rus enerji sektörüne yeni yaptırım kararı

AVRUPA Birliği, Rusya’nın Alman şirketi Siemens’ten satın aldığı doğalgaz türbinlerini ilhak ettiği Kırım’da kullandığının ortaya çıkması üzerine yeni yaptırım kararı aldı.

AB’nin yaptırım listesinde bulunan Kırım’a nakledilen doğalgaz türbinleri nedeniyle, Rus enerji sektöründen üç kişi ve üç şirkete yönelik yaptırım uygulanacağı açıklandı. AB’den cuma günü yapılan açıklamada, söz konusu şirket ve şahısların mal varlıklarının dondurulacağı ve AB’ye giriş yasağı koyulacağı belirtildi.

Yaptırım listesine eklenen üç ismin, Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Andrey Çerezov, Enerji Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili ve Alman Siemens şirketiyle ortaklık yapan Rus Technopromexport şirketinin genel müdürünün olduğu belirtildi.

AB’NİN YAPTIRIM GEREKÇESİ

AB’den yapılan açıklamada yaptırım kararına, “Rusya’nın söz konusu doğalgaz türbinleriyle Kırım yarımadasında Ukrayna’dan bağımsız bir enerji tedarik sistemi kurmak istediği ve bunun Kırım’ı tamamen Ukrayna’dan ayırmak hedefiyle yapıldığı” gerekçesi gösterildi.

Rusya, Ukrayna krizi devam ederken 2014 bahar aylarında Ukrayna’ya bağlı Kırım’ı ilhak etmişti. O dönemden bu yana Kırım, AB yaptırım listesinde yer alıyor. Bu yaptırım kararlarına Avrupalı şirketler de uymakla yükümlü. Kırım’ın ilhak edilmesinden bu yana AB’nin Rusya’ya yönelik yaptırım listesine 153 şahıs ve 40 şirket girdi.

MOSKOVA: BUNUN BİR KARŞILIĞI OLACAK

Yaptırım listesine yeni isimlerin eklenmesinin ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, AB’nin kararına tepki gösterilerek, “Berlin tarafından ön ayak olunan bu adımı, düşmanca ve dayanaksız olarak değerlendiriyoruz” denildi.

AB’nin yeni yaptırım kararının bir karşılığı olacağına dikkat çekilen açıklamada, “bu kararın ve başta Alman Siemens şirketi olmak üzere Rusya’daki diğer Alman ve Avrupalı şirketlerin olası ekonomik kayıplarının sorumluluğunun tamamen AB’de ve Alman hükümetinde” olduğu belirtildi.

SIEMENS, RUSYA’DAKİ FAALİYETLERİNİ DURDURDU

Siemens şirketi, Rusya ile yaptığı ticaret nedeniyle eleştiriliyor. Temmuz ayında Siemens’in bilgisi olmaksızın, şirketin Rusya’nın güneyine sattığı dört doğalgaz türbininin Kırım’a nakledildiği ortaya çıkmıştı. Siemens türbinlerin Kırım’a nakledilmesinin, “hukuk dışı” olduğunu belirtmiş, ardından Temmuz ayı sonunda Rusya’da, devlet kontrolündeki firmalara yapılan enerji santrali ekipmanlarına yönelik satışlar dahil ticari faaliyetlerini durdurmuştu.

Rusya’nın güneyinde doğalgaz türbinlerini sattığı TPE şirketine yönelik suç duyurusunda bulunan Alman şirket ayrıca, Rus Interautomatika şirketindeki hisselerini de çekeceğini duyurmuştu.

Siemens, Rus TPE şirketine söz konusu türbinlerin satışını 2016 yazının sonunda yapmıştı. Alman şirket, TPE’den türbinlerin yeniden St. Petersburg’a geri getirilmesini talep etmiş, bu satışın iptal edilmesine ve türbinlerin geri alınmasına da hazır olunduğu belirtilmişti.