AB'den Qualcomm'un NXP'yi satın almasına onay

AB Komisyonu, akıllı telefon çip üreticisi ABD merkezli Qualcomm'un bir başka yarı iletken üreticisi Hollanda'nın NXP firmasını satın alma teklifinin koşullu olarak onaylandığını açıkladı.

Satın almanın, şirketlerin verilen taahhütlere tamamen uyulması şartına bağlı olduğu kaydedilen açıklamada, işlemin rekabet endişeleri ortaya koymadığı kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, Qualcomm'un AB'nin onayını almak için bazı patentleri birleşmenin dışında tutmayı ve 3'üncü firmalara bu patentleri lisanslamaya devam etmeyi taahhüt ettiği ifade edildi.

ABD merkezli Qualcomm, 2016 ekim ayında NXP firmasını yaklaşık 38 milyar dolara satın alma teklifinde bulunmuştu.

AB Komisyonu, geçtiğimiz haziran ayında satın alma teklifine yönelik soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Avrupa'da faaliyet gösteren büyük ölçekli şirket birleşmeleri veya satın almalarını denetlemek AB Komisyonu yetkileri arasında yer alıyor.

AB Komisyonu, bu incelemelerde ve soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor. Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu birleşmeleri ve satın almaları engelleyebiliyor.