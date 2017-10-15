AB’den minderde kalma sinyali

Hürriyet’in ulaştığı 19-20 Ekim zirve sonuç bildirisinin ilk taslağında sadece, ‘AB Konseyi, Türkiye ile ilişkileri görüştü’ ifadesine yer veriliyor. Tek cümlelik, yansız vurgu, AB içinde ortak görüş olmadığının en önemli işareti.

ALMANYA’YA DESTEK AZ

Türkiye konusunun AB Zirvesi’nin gündemine taşınmasının nedeni Almanya’nın bu yöndeki talebi. Berlin ‘askı’ da dahil tüm

opsiyonların masada olmasını istiyor. Bu görüşü paylaşan diğer ülkeler Avusturya, Danimarka ve Hollanda. Türkiye ile ilişkileri daha da kötüleştirecek ve gerginliği tırmandıracak adım atılmasına karşı çıkan ve çok dikkatli hareket edilmesini savunan İngiltere’nin pozisyonu genel kabul görmüş durumda. Fransa, İtalya, İspanya, Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Romanya ve Dönem Başkanı Estonya açık şekilde Londra’nın yaklaşımına destek veriyor.

KOMİSYON TEMKİNLİ

Almanya, hızlı şekilde AB Komisyonu’nu devreye sokarak, ‘Türkiye’nin kriterleri karşılamadığı’ vurgusunu bu kurumun yapmasını istiyordu. Komisyon ise zirvede ‘yönlendirici’ bir yaklaşım sergilemekten yana değil. Almanya’nın çok bastırması durumunda taslak belgede değişikliğe gidilebilir.