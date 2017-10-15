Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Haberler >Dünya>AB’den minderde kalma sinyali

    AB’den minderde kalma sinyali

    Güven ÖZALP / BRÜKSEL
    15.10.2017 - 00:52 | Son Güncelleme:

    CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın, “Bu minderden biz değil siz kaçacaksınız. Eğer dürüstseniz yapın açıklamanızı, açıklamayı yapın bitirelim işi. Bizim size ihtiyacımız yok” mesajı gönderdiği Avrupa Birliği’nden, ‘minderde kalma’ sinyalleri geliyor. 19-20 Ekim zirvesi öncesinde Almanya, Türkiye’ye karşı güçlü mesaj için bastırıyor, İngiltere ise gerginliği tırmandıracak adımlara karşı çıkıyor.

    Hürriyet’in ulaştığı 19-20 Ekim zirve sonuç bildirisinin ilk taslağında sadece, ‘AB Konseyi, Türkiye ile ilişkileri görüştü’ ifadesine yer veriliyor. Tek cümlelik, yansız vurgu, AB içinde ortak görüş olmadığının en önemli işareti.

    ALMANYA’YA DESTEK AZ

    Türkiye konusunun AB Zirvesi’nin gündemine taşınmasının nedeni Almanya’nın bu yöndeki talebi. Berlin ‘askı’ da dahil tüm

    opsiyonların masada olmasını istiyor. Bu görüşü paylaşan diğer ülkeler Avusturya, Danimarka ve Hollanda. Türkiye ile ilişkileri daha da kötüleştirecek ve gerginliği tırmandıracak adım atılmasına karşı çıkan ve çok dikkatli hareket edilmesini savunan İngiltere’nin pozisyonu genel kabul görmüş durumda. Fransa, İtalya, İspanya, Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Romanya ve Dönem Başkanı Estonya açık şekilde Londra’nın yaklaşımına destek veriyor.

    KOMİSYON TEMKİNLİ

    Almanya, hızlı şekilde AB Komisyonu’nu devreye sokarak, ‘Türkiye’nin kriterleri karşılamadığı’ vurgusunu bu kurumun yapmasını istiyordu. Komisyon ise zirvede ‘yönlendirici’ bir yaklaşım sergilemekten yana değil. Almanya’nın çok bastırması durumunda taslak belgede değişikliğe gidilebilir.

    Etiketler: gazetehaberleri
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri