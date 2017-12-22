AB’den Lufthansa’ya Air Berlin onayı

AB Komisyonundan yapılan açıklamada, Lufthansa’nın Air Berlin’in alt kuruluşu LGW’ye ait bazı varlıkları satın alması işleminin havacılık piyasalarında rekabeti olumsuz etkilemeyeceği, bu nedenle söz konusu işlemin onaylanmasına karar verildiği ifade edildi. Açıklamada, Lufthansa’nın rekabete engel olmamak için LGW’nin Düsseldorf Havalimanı’ndaki uçuş slotlarını almamayı taahhüt ettiği kaydedildi.

Almanya’nın ikinci büyük havayolu şirketi Air Berlin, bu yılın ağustos ayında iflas başvurusunda bulunmuştu. Operasyonlarını durduran şirket, mal varlıklarını satışa çıkartmıştı.

EN BÜYÜKLER ARASINDA

Lufthansa, Air Berlin’in iflası sonrasında şirketin çeşitli havalimanlarındaki uçuş slot ve vakitleri gibi operasyon haklarını ve bir kısım varlıklarını yaklaşık 200 milyon euroya satın alma talebinde bulunmuştu.

Merkezi Almanya’nın Köln şehrinde bulunan Lufthansa Holding, iştirakleriyle birlikte dünyanın en büyük havayolu şirketleri arasında yer alıyor. Holding bünyesinde Lufthansa, Swiss International Airlines, Brussels Airlines, Austrian Airlines, Air Dolomiti, Eurowings, Germanwings, Edelweiss Air ve SunExpress gibi havacılık firmaları yer alıyor.

AB’de faaliyet gösteren şirketlerin bulundukları sektörlerde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını inceleme yetkisi AB Komisyonunda bulunuyor. Komisyon, yaptığı incelemede rekabete aykırı bir durum tespit ederse, şirket satın almalarını engelleyebiliyor.