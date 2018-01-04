AB’den İsrail’e çifte idam tepkisi

Knesset’teki ilk oylamada tasarıya 49’a karşı 52 oyla onay çıktı. Bu sonucun ardından AB’nin İsrail’deki temsilciliğinden yapılan açıklamada, “İdam insan onuruna aykırıdır, insanlık dışı ve alçaltıcı bir uygulamadır. Kanıtlanmış hiçbir caydırıcılığı yoktur. Adli hataların geri çevrilemez ve ölümcül olmasına olanak sağlar” ifadeleri kullanıldı.

AB Komisyonu’ndan yapılan açıklamada da “AB her durumda idam cezasına karşıdır. Bunun istisnası yoktur. AB bu cezanın küresel boyutta iptali için çalışmaktadır” denildi.

İsrail’deki mevcut askeri yasa terör suçunda bulunan bir kişinin idamına olanak veriyor ancak bunun için duruşmayı yürüten üç yargıcın oybirliği gerekiyor. Mevcut yasalarda değişikliğe gidilmesi amacıyla hazırlanan öneride ise bu yetkinin sivil mahkemelere de verilmesi ve alınacak olası bir idam kararı için oybirliği yerine basit çoğunluk aranması amaçlanıyor.

Yasa tasarısının en önemli savunucuları arasında İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman yer alıyor. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da öneriye destek verenlerden. Netanyahu yasa tasarısı için, “İnsanlar korkunç suçlar işliyor ve yaşamayı hak etmiyorlar. Yasayı bu durumlar için değiştiriyoruz” ifadelerini kullanmıştı. İdam cezasına yönelik girişimler İsrail açısından bir ilk değil. Netanyahu’nun liderliğindeki de dahil olmak üzere daha önceki hükümetler döneminde de benzer girişimler gündeme gelmiş ancak her defasında reddedilmişti. İsrail iç güvenlik birimi Shin Bet tasarıya karşı çıkıyor.

İdam cezası İsrail’in kuruluşundan bu yana biri 1948 diğeri 1962’de olmak üzere iki kez uygulandı.