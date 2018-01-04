Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>AB’den İsrail’e çifte idam tepkisi

    AB’den İsrail’e çifte idam tepkisi

    Güven ÖZALP / BRÜKSEL
    04.01.2018 - 15:05 | Son Güncelleme:

    TERÖR suçu işleyenlerin sivil mahkemelerce idam cezasına çaptırılmasına yeşil ışık yakan yasa tasarısının İsrail Parlamentosu’ndan (Knesset) ilk onayı almasına Avrupa Birliği’nden çifte tepki geldi. AB idam cezasına her durumda karşı olduğunu vurgularken bu cezanın insan onuruna aykırı olduğunu belirtti.

    Knesset’teki ilk oylamada tasarıya 49’a karşı 52 oyla onay çıktı. Bu sonucun ardından AB’nin İsrail’deki temsilciliğinden yapılan açıklamada, “İdam insan onuruna aykırıdır, insanlık dışı ve alçaltıcı bir uygulamadır. Kanıtlanmış hiçbir caydırıcılığı yoktur. Adli hataların geri çevrilemez ve ölümcül olmasına olanak sağlar” ifadeleri kullanıldı.

    AB’den İsrail’e çifte idam tepkisi

    AB Komisyonu’ndan yapılan açıklamada da “AB her durumda idam cezasına karşıdır. Bunun istisnası yoktur. AB bu cezanın küresel boyutta iptali için çalışmaktadır” denildi.

    İsrail’deki mevcut askeri yasa terör suçunda bulunan bir kişinin idamına olanak veriyor ancak bunun için duruşmayı yürüten üç yargıcın oybirliği gerekiyor. Mevcut yasalarda değişikliğe gidilmesi amacıyla hazırlanan öneride ise bu yetkinin sivil mahkemelere de verilmesi ve alınacak olası bir idam kararı için oybirliği yerine basit çoğunluk aranması amaçlanıyor.

    Yasa tasarısının en önemli savunucuları arasında İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman yer alıyor. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da öneriye destek verenlerden. Netanyahu yasa tasarısı için, “İnsanlar korkunç suçlar işliyor ve yaşamayı hak etmiyorlar. Yasayı bu durumlar için değiştiriyoruz” ifadelerini kullanmıştı. İdam cezasına yönelik girişimler İsrail açısından bir ilk değil. Netanyahu’nun liderliğindeki de dahil olmak üzere daha önceki hükümetler döneminde de benzer girişimler gündeme gelmiş ancak her defasında reddedilmişti. İsrail iç güvenlik birimi Shin Bet tasarıya karşı çıkıyor.

    İdam cezası İsrail’in kuruluşundan bu yana biri 1948 diğeri 1962’de olmak üzere iki kez uygulandı.

     

    Etiketler: Avrupa Birliği
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri