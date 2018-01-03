AB’den İran uyarısı

Olayların patlak vermesinden bu yana dikkat çekici bir sessizlik içinde olan ve bu nedenle yoğun şekilde eleştirilen AB tarafından yapılan açıklamada, sürmekte olan gösterilerin, tırmanan şiddetin ve kabul edilemez can kayıplarının yakından izlendiği belirtildi.

Mogherini açıklamasında, “AB için insan hakları her zaman İran ile ilişkimizin ana konularından olmuştur. Barışçıl gösteri ve ifade özgürlüğü temel haklardır ve bu her ülke için geçerlidir. İran bu konuda istisna oluşturmamaktadır” ifadelerini kullandı.

Son günlerde İran makamlarıyla temas halinde olduklarının altını çizen Mogherini, tüm tarafların şiddetten uzak durmasını ve ifade özgürlüğü hakkının garanti altına alınmasını umduklarını belirtti. Mogherini, AB’nin durumu gözlemlemeyi sürdüreceğinin altını çizdi.