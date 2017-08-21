AB’den Interpol vurgusu

Türkiye’nin talebi üzerine İspanya’da ‘silahlı bir terör örgütüne üye olma’ suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Alman vatandaşı yazar Doğan Akhanlı’nın durumunu günlük basın toplantısında bir soru üzerine değerlendiren AB Komisyonu sözcülerinden Alexander Winterstein, “İspanyol makamlarının bu dosyayla hukuka uygun şekilde ilgileneceğine dair AB Komisyonu’nun güveni tamdır” dedi.

Hukukun üstünlüğünün AB’nin, üzerine kurulduğu değerlerden biri olduğunun altını çizen Winterstein, “Interpol gibi uluslararası kurumların aynı görüşte olmayan yazarları tutuklamaya çalışmak için belirli bir hükümet tarafından istismar edilmemesi gerektiğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı. Almanya Başbakanı Angela Merkel de önceki gün bir televizyon kanalında, “Böyle olmaz. Interpol gibi uluslararası kurumları böylesi durumlarda suistimal etmemeliyiz” demişti.

AB Komisyonu’nun Türkiye’ye yönelik mevcut politikasını da değerlendiren Winterstein, AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker’in geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalara atıfta bulunarak, gelişmelerin endişeyle izlendiğini belirtti.

Juncker’in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile doğrudan temas halinde olduğunu kaydeden sözcü, “Tüm bu gelişmeler yanlış doğrultuda ilerliyor ve Türkiye’yi AB’ye yakınlaştırmak yerine uzaklaştırıyor” dedi. Winterstein, Juncker’in Türkiye ile diyaloğu koparma değil devam ettirme politikasına bağlı kalmayı sürdürdüğünün altını çizdi.