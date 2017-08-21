AB’den Interpol çıkışı

Türkiye’nin talebi üzerine İspanya’da ‘silahlı bir terör örgütüne üye olma’ suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Alman vatandaşı yazar Doğan Akhanlı’nın durumunu basın toplantısında değerlendiren AB Komisyonu sözcülerinden Alexander Winterstein, “İspanyol makamlarının bu dosyayla hukuka uygun şekilde ilgileneceğine dair AB Komisyonu’nun güveni tamdır. Interpol gibi uluslararası kurumların aynı görüşte olmayan yazarları tutuklamaya çalışmak için belirli bir hükümet tarafından istismar edilmemesi gerek” diye konuştu. Almanya Başbakanı Angela Merkel de “Böyle olmaz. Interpol gibi uluslararası kurumları böylesi durumlarda suistimal etmemeliyiz” demişti.