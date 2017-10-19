AB’den Berlin’e Türkiye freni

AB içindeki görüş ayrılıkları, müzakerelerin seyrini belirgin şekilde etkileyebilecek bir adım atılmasını engellerken Berlin, Türkiye’ye yapılan mali yardım konusunu ön plana çıkarma yoluna gitti.

DENGECİ ÇİZGİ KABUL GÖRDÜ

Hafta başında AB dışişleri bakanlarının benimsediği ‘dengeci’ çizgi liderler tarafından da kabul gördü. Türkiye konusunu akşam yemeğinde ele alan liderler, bir yandan ilişkinin devamının önemine ve birçok alanda işbirliğinin gerekliliğine vurgu yaparken diğer yandan insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü alanlarındaki gelişmelerden duyulan endişeyi öne çıkaran bir söylem benimsedi.

MALİ YARDIMLAR ODAKTA

AB’ye müzakereler konusunda şu aşamada olumsuz adım attıramayacağını gören Almanya, Türkiye’ye yapılan mali yardımları odağa taşıdı. Merkel bu yardımların kısıtlanması konusunda çaba harcayacağını belirtti. AB’nin bu konuda kısa vadede somut adım atma ihtimali yüksek olsa da bu adımların Ankara açısından ‘siyasi ya da ekonomik yaptırım’ etkisi yaratma potansiyeli çok düşük. Bunun nedeni ise 2014-2020 için öngörülen 4.4 milyar Euro tutarındaki kaynağın çok büyük bölümünün proje bazlı sorunlar nedeniyle kullanılamıyor olması.

Türkiye konusunda sert adım atılmasından yana olan kampta yer alan Almanya, Hollanda ve Danimarka gibi ülkelerin yanında duran Avusturya’nın Dışişleri Bakanı ve müstakbel Başbakanı Sebastian Kurz, çizgisini koruduğunu gösterdi. Kurz, Brüksel’de yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin AB’de yeri yok. Müzakereler bitirilmeli” dedi.

HEM ÖVDÜ, HEM YERDİ

ALMANYA Başbakanı Angela Merkel, Brüksel’deki zirve öncesinde yaptığı açıklamada, Türkiye’yi hem övdü hem de eleştirdi. Demokratik değerler açısından Türkiye’deki gelişmelerin çok olumsuz olduğunu belirten Merkel, “Sorun sadece Almanların tutuklanmış olması değil Türkiye’deki hukukun üstünlüğünün tamamı yanlış yöne doğru ilerliyor. Bundan son derece endişe duyuyoruz” dedi. Merkel’in övgüsü ise mülteciler konusunda geldi. “Türkiye bu konuda olağanüstü işler yapıyor” ifadelerini kullanan Merkel, Türkiye’deki Suriyeli mültecilere yönelik, bu yıl ve 2018 için öngörülen 3 milyar Euro’luk iki dilim konusunda AB’nin taahhütlerini yerine getirmesi gerektiğini söyledi.