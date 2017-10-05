AB'de Türkiye tartışması: Interpol’ü suistimal ediyorlar

Avrupa Parlamentosu’nda düzenlenen oturumda konuşan AB Dönem Başkanı Estonya’nın AB Bakan Yardımcısı Matti Maasikas, “Kırmızı bültenlerin siyasi amaçlarla kullanılması ciddi bir endişe kaynağı” dedi.

Tartışmanın AB düzeyine taşınmasında ve Interpol’den ‘gözden geçirme’ talebinde bulunulmasında Ankara’nın Türkiye kökenli Alman vatandaşı Doğan Akhanlı ve İsveç vatandaşı gazeteci Hamza Yalçın hakkındaki kırmızı bülteni etkili oldu. Türkiye’nin bu adımı üzerine Almanya ve İsveç, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’ye mektup göndererek AB’nin devreye girmesini istedi.

SUİSTİMAL VURGUSU

Kırmızı bültenlerin sayısında son dönemde belirgin artış olduğunun altını çizen Maasikas, “Kırmızı bülten hiçbir zaman iade kararına temel oluşturamaz. Yargı süreci gerekiyor” dedi. AB Komisyonu’nun Adalet, Tüketiciler ve Cinsiyet Eşitliğinden Sorumlu Üyesi Vera Jourova bültenlerin bazı ülkelerce siyasi amaçla kullanılmasının kaygı verici olduğunu belirterek, Interpol sisteminin suistimal edilmesi durumunda önlem alması gerekenin Interpol olduğunu söyledi. AP Sivil Özgürlükler, Adalet ve İçişleri Komisyonu Başkanı Claude Moraes de “Interpol bültenleri siyasi muhaliflerin taciz edilmesi ve yakalanması için kullanılıyor” diyerek sistemi suistimal eden ülkeler olarak Rusya, Çin, İran ve Türkiye’yi saydı.

AKPM UYARMIŞTI

Kırmızı bülten konusunda Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) de uyarıda bulunmuştu. AKPM’de, nisanda alınan kararda, kırmızı bültenlerin sadece ciddi gerekçe olması durumunda düzenlenmesi talebinde bulunulmuştu. Kırmızı bültenin kötüye kullanıldığına yönelik şüphe olması halinde bu bültenler temelinde tutuklamada bulunulmaması da AKPM’nin talepleri arasında yer aldı.

SÜREÇ BAŞLADI

Gerek AKPM gerekse AB kanadından gelen uyarı ve istekler doğrultusunda Interpol’de çalışma başlatıldı. 26-29 Eylül tarihlerinde yapılan Interpol Genel Kurulu’nda konu ele alındı. 20 Kasım’da AB ile Interpol arasında düzenlenecek üst düzey toplantıda konu en önemli gündem maddeleri arasında yer alacak.

SİYASİ BOYUT YASAK

Interpol’ün, suçluların yakalanması için en etkili unsurlarından olan kırmızı bülten, iadesi talep edilen kişinin yakalanarak yargı önüne getirilmesini sağlama amacıyla kullanılıyor. Siyasi amaçlı talepler, Interpol’ün tüzüğüne aykırı olduğu için sorun yaratıyor. Interpol tüzüğünün 3’üncü maddesinde, “Teşkilatın, siyasi, askeri, dini ve ırki karakterli faaliyetlerde bulunması ve bunlara müdahale etmesi tamamıyla yasaklanmıştır” deniliyor.