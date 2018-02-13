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    AB'de rüzgar enerjisinin payı artıyor

    Hürriyet Haber
    13.02.2018 - 12:57 | Son Güncelleme:

    Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde, geçen yıl rüzgar enerjisinde 15 bin 700 megavat kurulu güç daha elektrik sistemine eklenerek, toplamda 169 bin megavat kapasiteye ulaşıldı.

    Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde, geçen yıl rüzgar enerjisinde 15 bin 700 megavat kurulu güç daha elektrik sistemine eklenerek, toplamda 169 bin megavat kapasiteye ulaşıldı. 

    Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği WindEurope tarafından açıklanan rapora göre, geçen yıl Avrupa'da rüzgar enerjisine 22 milyar 300 milyon avroluk yatırım yapıldı.

    Avrupa'da geçen yıl toplamda 336 teravatsaat elektrik rüzgar enerjisinden üretildi, bölgede rüzgarın toplam elektrik üretimindeki payı ise böylece yüzde 10,4'ten yüzde 11,6'ya yükseldi. 

    Geçen yıl AB'nin 28 ülkesinde rüzgar enerjisine eklenen yeni kapasitenin 12 bin 526 megavatı karadaki rüzgar çiftliklerinden, 3 bin 154 megavatı ise deniz üzerinde kurulu rüzgar santrallerden sağlandı.

    Rüzgar enerjisindeki kurulu güç ilavesinin 6 bin 581 megavatla büyük bölümü Almanya'da gerçekleşirken, bu ülkeyi 4 bin 270 megavat ilaveyle Birleşik Krallık ve 2 bin 692 megavatla Fransa izledi.

    Türkiye'nin kurulu gücü de geçen yıl sonu itibarıyla 774 megavat artışla  6 bin 857 megavata ulaştı. 

    Etiketler: avrupa birliği , rüzgar enerjisi , enerji
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