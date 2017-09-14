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Hürriyet >Ekonomi>AB'de GDO'ya vize çıktı

AB'de GDO'ya vize çıktı

AA
14.09.2017 - 09:22 | Son Güncelleme: 14.09.2017 - 09:22

Avrupa Adalet Divanı, AB üyesi ülkelerin acil tedbirlerle genetiği değiştirilmiş mısır tohumu ekimini yasaklayamayacağına hükmetti.

AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, İtalya'nın acil tedbirlerle genetiği değiştirilmiş organizmalardan (GDO) mısır tohumu ekimini yasaklamasına ilişkin davayı karara bağladı.

Yüksek mahkeme, genetiği değiştirilmiş ürünlerin insan, hayvan ve çevre sağlığına ciddi tehdit olduğunun kanıtlanmamış olduğu gerekçesiyle AB Komisyonu veya üye ülkelerin acil tedbirlerle genetiği değiştirilmiş mısır tohumu ekimini engelleme seçeneği olmadığına hükmetti.

2013 yılında İtalya, AB Komisyonu'ndan genetiği değiştirilmiş tohum ekimini acil tedbir uygulayarak durdurmasını talep etmişti. AB Komisyonu, Avrupa Gıda Güvenlik Otoritesi'nden aldığı görüş doğrultusunda bu tohumların acil tedbirle yasaklanmasını gerektirecek bir bilimsel bulguya ulaşılmadığına karar vermişti. Bu karara rağmen İtalya, 2013 yılında genetiği değiştirilmiş mısır ekimini yasaklamıştı.

Etiketler: gdolu ürünler , gdo , gdo denetimi
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