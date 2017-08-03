ABD'den 'YPG'ye tank' haberlerine yalanlama

ABD Ankara Büyükelçiliği, Suriye’de savaşan hiçbir tarafa tank verilmediğini açıkladı. YPG’ye tank ve silahla dolu yüzlerce tır gönderildiği iddiaları yalanlandı.

Elçilik’ten yapılan, "Suriye'ye giden tırlarla ilgili basında çıkan yanlış haberlere ilişkin açıklama" başlıklı açıklamada şöyle denildi:

"Son bir kaç günde basında yer alan, doğru olmayan bir dizi haberde, yanıltıcı bir şekilde ABD'nin, YPG'ye destek vermek için Suriyeye tanklar ve silahla dolu yüzlerce tır gönderdiği iddia edilmiştir. Bu haberler, Suriyedeki mevcut duruma ilişkin temel bazı gerçekleri görmezden gelmektedir. ABD, Suriyede Deaşa karşı savaşan herhangi bir gruba tank vermemiştir.

ABDnin, öncelikli olarak hafif silahlar ve mühimmattan oluşan askeri yardımının büyük bir kısmı, Suriye Demokratik Güçlerinin (SDG) içindeki Suriyeli Arap Koalisyon (SAK) unsurlarını desteklemektedir. SAKı da kapsayan Suriyeli Araplar, Deaşı bölgeden temizlemek ve evlerine yeniden kavuşabilmek için savaşmaktadır."