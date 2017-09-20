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    ABD’den YPG’ye silah konvoyu

    Hürriyet Haber
    20.09.2017 - 23:17 | Son Güncelleme: 20.09.2017 - 23:17

    ABD’nin, PYD’nin silahlı kanadı YPG öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) silah yardımı devam ediyor.

    Fransız AFP haber ajansı Suriye’nin kuzeydoğusunda bir bölümü SDG’nin denetiminde olan Kamışlı kentinden geçen, SDG’ye gönderilmiş Amerikan zırhlı araç konvoyunu görüntüledi. AFP, konvoyda ABD yapımı Oshkosh modeli zırhlı araçlar, buldozerler ve silahlar olduğu bilgisini paylaştı.

    ABD’den YPG’ye silah konvoyu

    Anadolu Ajansı da (AA) son 10 günde içinde zırhlı askeri araçların da bulunduğu yaklaşık 200 TIR yardımın, Suriye’deki örgüt unsurlarına gönderildiğini bildirdi. Suriye’nin kuzeydoğusundaki Haseke’de bulunan AA muhabirinden alınan bilgiye göre, önceki gün askeri yardım da taşıyan yaklaşık 100 TIR, Irak sınırındaki Simelka kapısından gündüz saatlerinde geçerek örgütün kontrolündeki kente girdi.

    ABD’den YPG’ye silah konvoyu

    Konvoyda MRAP model zırhlı askeri araçlar görüldü. Mayına dayanıklı, pusu korumalı MRAP’lara, birçok çeşit ağır silahlar takılabiliyor. TIR’ların, Deyrizor’daki örgüt unsurlarına gönderildiği ifade ediliyor.

    ABD’den YPG’ye silah konvoyu

    Haziran ayı başından bu yana ABD tarafından gönderildiği ve içlerinde bazı silahlar ile askeri araç gereçlerin de bulunduğu bilinen toplam 1621 TIR, PKK/PYD’ye yardım ulaştırdı.

    ABD’den YPG’ye silah konvoyu

    ELEBAŞI POSTERİYLE SEÇİM HAZIRLIĞI
    AFP, silah sevkıyatının yanı sıra Kamışlı kentinde SDG’nin düzenleyeceği yerel seçimler için kayıt işlemlerinin gerçekleştirildiği büroları da görüntüledi. Kayıt bürolarında duvara asılı PKK elebaşı Abdullah Öcalan posterleri dikkat çekti. Bölgede yerel seçimlerin 22 Eylül’de yapılması bekleniyor.

    Etiketler: ABD , YPG , gazetehaberleri
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