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    ABD’den YPG’ye silah desteği 900 tır’ı geçti

    Hürriyet Haber
    31 Temmuz 2017 - 22:17Son Güncelleme : 31 Temmuz 2017 - 23:20

    ABD’nin, terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG’ye DEAŞ’la mücadele gerekçesiyle askeri malzeme desteği devam ediyor.

    Önceki gece 100 TIR daha Rakka’nın kuzeyindeki örgüt unsurlarına gönderildi. Anadolu Ajansı’nın haberine göre askeri araç gereç ve mühimmat taşıyan TIR’lar, Irak sınırından geçerek örgüt kontrolündeki Haseke’ye girdi. Konvoyda, ABD ordusunun kullandığı yüksek hareket kabiliyetli zırhlı Hummer’lar, 4x4 jipler ve vinçler olması dikkati çekti. Bu son teslimatla birlikte haziran başından beri terör örgütünün kontrolündeki bölgeye Amerikan askeri yardımı 900 TIR’ı aştı. 5 Haziran’da 60, 12 Haziran’da 20, 16 Haziran’da 50 ve 21 ile 26 Haziran’da toplam 120, 5 Temmuz’da 82, 9 Temmuz’da 102, 13 Temmuz’da 95, 17 Temmuz’da 100, 22 Temmuz’da 100, 27 Temmuz’da 80 olmak üzere 809 TIR, PKK/YPG bölgesine teslimat yapmıştı.

    20 BİN MAKİNELİ, 4 BİN TANKSAVAR

    Anadolu Ajansı’nın, haziran başında ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’a ait bütçeyle ilgili bir belgeye dayandırdığı haberinde Suriye’de YPG’nin içinde olduğu gruplara verilecek silahlar listesinde, 12 bin kalaşnikof marka tüfek, 6 bin makineli tüfek, 3.500 ağır makineli tüfek, 3 bin Amerikan yapımı RPG-7, bin Amerikan yapımı AT-4 veya Rus yapımı SPG-9 tanksavarın yer aldığı ifade edilmişti. Listede 235 havan topu, 100 keskin nişancı tüfeği, 450 PV-7 tipi gece görüş dürbünü ve 150 kızılötesi lazer aydınlatıcı dürbün de bulunuyordu. ABD’nin öncülük ettiği koalisyon, Rakka kent merkezine yönelik operasyonunu 6 Haziran’da başlatmıştı.

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    Etiketler: gazetehaberleri , abd , ypg
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