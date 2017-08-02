ABD’den YPG’ye en az 10 tank

ABD’nin, terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG’ye yaptığı silah sevkıyatıyla ilgili verilen resmi bildirimlerle yetinmeyen Türkiye, kendi istihbarat kaynaklarıyla da bilgiye ulaşıyor. Türk güvenlik birimlerinin kendi kaynakları üzerinden elde ettiği bu bilgilerin, kimi zaman ABD’nin eksik bildirimde bulunduğunu ortaya koyduğu öne sürüldü

FİŞHABUR’DAN GİRİŞ

Türk güvenlik birimleri, geçen pazar akşamı yapılan 100 TIR’lık sevkıyatla da ilgili ilginç bilgilere ulaştı. Değişik kaynaklar üzerinden görüntüleri elde edilen sevkıyatın önemli bir bölümü, daha öncekilerde olduğu gibi gece saatlerinde ve yine Irak-Suriye arasındaki Fişhabur sınır kapısı üzerinden yapıldı.

ÜZERLERİ ÖRTÜLÜYDÜ

TIR’ların üzerinde Kalaşnikof ve mermi gibi bazı askeri malzemelerin içinde olduğu kasalar görülürken, sevkıyata normal TIR kasasından daha geniş kasaya sahip araçların da katıldığı ve bunların üzerlerinin örtülü olduğu gözlendi. Türk güvenlik birimleri, üzerleri kapalı geniş kasalı TIR’larla en az 10 tankın taşındığını tespit etti. Bir güvenlik yetkilisi Hürriyet’e, “Bu rakam biraz daha fazla da olabilir. YPG’ye zırhlı personel taşıyıcı verildiği bilgilerine de ulaştık” dedi.

RUS VE ÇİN YAPIMI

Türk güvenlik birimleri, YPG’ye verilen hafif silahlarla ilgili önemli taktiksel bilgilere de ulaştı. Washington yönetiminin, son dönemde YPG’ye verdiği hafif silahlar arasında Rusya ve Çin yapımı olanlar dikkat çekiyor. ABD’nin bu taktiği Türk makamlarına karşı, “YPG’ye verilen ve sonradan PKK’da ele geçirilen silahların ABD menşeili olmadığını” göstermek için uyguladığı değerlendiriliyor. Nitekim 29 Temmuz’da Ağrı-Doğubayazıt’ta arazi taraması sonucunda PKK’nın kullandığı mağaralarda ele geçirilen güdümlü tanksavar füzesinin de ABD tarafından YPG’ye verilmiş Rusya yapımı silah olduğu belirlendi.