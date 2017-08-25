ABD'den Venezuela'ya yeni yaptırımlar

Beyaz Saray, yazılı açıklama yaparak, Başkan Donald Trump'ın Venezuela'ya karşı yeni ekonomik yaptırımlar uygulanması için Başkanlık Kararnamesi imzaladığını açıkladı. Açıklamada, "Başkan Donald Trump, Başkanlık Kararnamesi imzalayarak Venezuela diktatörlüğüne karşı yeni sert ekonomik yaptırım kararları aldı." ifadesi kullanıldı.



Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun sert şekilde eleştirildiği açıklamada, "Venezuela'nın yaptıklarına göz yummayacağız." denildi ve Venezuela hükümetine yönelik "demokrasi" çağrısı yapıldı. ABD'nin yeni yaptırımları, Venezuela hükümetiyle ticareti ve devlete ait petrol şirketlerini hedef alıyor.



VENEZUELA'DAN KARARA TEPKİ

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ise yeni yaptırım kararına tepki göstererek ABD'nin Venezuela'da kriz çıkarmak istediğini öne sürerek, "Halkımızı ve demokrasimizi tüm imkanlarımızla savunacağız." dedi.



ABD'nin ve Başkan Donald Trump'ın Venezuela için bir tehdit olduğunu söyleyen Arreza, "ABD, barışçıl bir ülke olan Venezuela'yı askeri güçle tehdit ediyor." dedi. ABD'nin ne yapmak istediğini anlayamadıklarını dile getiren Arreaza, "Bugün açıklanan ABD yaptırımları son 200 yılda Venezuela'ya yönelik en büyük saldırıdır. Halkımız birlikte buna karşı duracaktır." diye konuştu.



