ABD’den Türkiye’ye destek mesajı

Mattis görüşmede Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı ve mücadele etmek durumunda olduğu tehditlerin farkında olduklarını teyit etti. ABD’nin PKK’ya yönelik mücadele başta olmak üzere tüm terör tehditlerine karşı Türkiye’nin yanında olmayı sürdüreceği de Mattis’in mesajları arasında yer aldı.

İki bakan 23 Ağustos’ta Ankara’da bir araya gelmişti. O toplantıda olduğu gibi NATO’daki görüşmede de DEAŞ ile mücadele gündem maddeleri arasındaydı. Mattis, Türkiye’nin küresel güvenliğe ve DEAŞ’ın yenilmesi için sürdürülen mücadeleye yönelik kritik katkılarından duyduğu memnuniyeti Canikli’ye iletti.

Buna rağmen ABD’nin, DEAŞ ile mücadele kapsamında YPG’ye silah desteğinde bulunma politikasında kısa vadede değişikliğe gideceğine yönelik bir sinyal henüz yok. YPG’ye verilen silahların DEAŞ’ın yenilgiye uğratılmasından sonra ABD tarafından geri alınıp alınmayacağı da ciddi bir soru işareti olmayı sürdürüyor.

Taraflar görüşmede geniş yelpazeye yayılan savunma faaliyetlerini sürdürme, danışma içinde kalma ve gelecekte savunma işbirliğini güçlendirme konusunda da mutabık kaldı.