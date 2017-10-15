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    ABD'den tıbbi ve insani acil vakalarda vize esnekliği için yeşil ışık

    Cansu ÇAMLIBEL/ WASHINGTON
    15.10.2017 - 21:03 | Son Güncelleme:

    Trump yönetiminin Türkiye’de yerel personeline yönelik tutuklamalara tepki için vize hizmetlerini askıya alma kararında ilk hafta geride kalırken, ABD Dışişleri Bakanlığı tıbbi ve insani açıdan acil durumu olan kişilerin vize başvurularında esneklik için yeşil ışık yaktı. Hürriyet’e konuşan CHP’nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, durumu aciliyet taşıyan Türk hastalar için Dışişleri ve Kongre’de yaptığı girişimlerden sonuç aldığını açıkladı. ABD Temsilciler Meclisi üyesi ve Türk-ABD Dostluk grubu üyesi Alex Mooney, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’a bir mektup yazarak son umudu ABD’de tedavi olan Türk hastalara muafiyet sağlamasını talep etti.

    NIH HASTALARI YARDIM İSTEDİ

    Türkiye’deki üniversite hastanelerinden Washington Maryland’deki zor ve nadir vakalardaki başarısıyla bilinen National Institutes of Health’e (NIH) tedavi için gelmesi önceden onaylanan hastalardan bazıları hafta başında CHP’nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan ile temasa geçerek yardım istedi. Konuyu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na aktaran Özcan ‘Türk halkının çıkarlarını korumak bizim de görevimiz. Ne gerekiyorsa yap’ yanıtını alınca harekete geçti. Özcan, ABD Dışişleri Bakanlığı’nda ve Kongre’de yaptığı temaslarda tedavi ya da kontrol için National Institutes of Health’e (NIH) gelmesi gereken hastaların büyük panik yaşadığını anlattı.

    KONGREKİ TÜRKİYE KARŞITI HAVAYA RAĞMEN MOONEY DEVREYE GİRMEYİ KABUL ETTİ

    Özcan’ın görüştüğü isimlerden birisi de ABD Kongresi’ndeki Türk-ABD Dostluk grubu üyesi Batı Virjinya’dan Temsilciler Meclisi üyesi Alex Mooney oldu. Mooney, kongredeki Türkiye karşıtı havaya rağmen insani bir konu olduğu için devreye girme sözü verdi. Mooney, 13 Ekim Cuma günü ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’a gönderdiği mektupta acil durumu olan Türk hastaların vizelerle ilgili son karardan muaf tutulmasını talep etti.

    KARARA NEDEN OLAN ZOR ŞARTLARIN FARKINDAYIM AMA BU İNSANİ BİR KONU

    Hürriyet’in bir koyasına ulaştığı mektupta Mooney şu ifadeleri kullandı; ‘Beyaz Saray ve Dışişleri’nin aldığı vize kararına neden olan zor şartların son derece farkındayım. Ancak bu karar iki ülkeden işadamı, öğrenci, diplomat pek çok kişiyi etkiliyor. Hükümetimiz tarafından NIH araştırma hastanelerinde tedaviye davet edilen pek çok Türk hasta olduğunu öğrendim. NIH’deki ileri tıbbi programlara katılarak ülkemizde tedavi görmek bazı hastaların son umudu. Bir yanda Türkiye ile aramızdaki farklılıklar aşılmaya çalışılırken hükümetimizden gecikmeden tıbbi durumu aciliyet gösteren Türk hastaların ABD’ye girişinin önünü açacak acil bir karar almasını talep ediyorum.’

     

    DIŞİŞLERİ: YARDIMCI OLACAĞIZ

    Mooney’nin de dereye girmesinin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı CHP Temsilcisi Özcan’a tıbbi ve insani ihtiyaçlardan dolayı ABD'ye seyahat etmek isteyen Türk vatandaşlarının vize başvurularında yardımcı olunacağını bildirdi. Kendisiyle daha önceden temasa geçen hastaların bilgilerini resmi makamlara ulaştırması da istendi.

    ÖZCAN: HALKIN ÇIKARLARINI KORUMAK BİZİM DE GÖREVİMİZ

    Vizelerin askıya alınmasıyla ilgili krizin yarattığı mağduriyetleri hükümet-muhalefet meselesi olarak görmediklerini anlatan Özcan, şunları söyledi: ‘Böyle zorlu zamanlarda önemli olan Türk-Amerikan ilişkilerinin herhangi bir hükümetin ya da kişinin tekelinde olmadığını hatırlamak ve iki ülke halklarının çıkarlarını korumak olduğuna inanıyorum. Bu sebepten dolayı verdiğimiz yoğun mücadelenin meyve vermeye başlamasından ötürü mutluyum.’

    Etiketler: Trump
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