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    ABD'den tehdit gibi açıklama: Sessiz kalmayacağız

    İHA
    11.01.2018 - 00:17 | Son Güncelleme:

    Amerika Birleşik Devletleri’nden (ABD) İran’a, protesto gösterilerinde tutuklananların serbest bırakılması yönünde çağrı yapıldı. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "ABD, İran’daki tüm siyasi mahkumların derhal serbest bırakılması yönünde çağrıda bulunuyor" ifadeleri kullanıldı.

    İran’da gerçekleştirilen protestolara ilişkin ABD yönetiminden yeni bir açıklama daha geldi. Beyaz Saray’ın web sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Başkan Donald Trump yönetiminin İran'da binlerce kişinin tutuklamasından dolayı endişe duyduğu ifade edilerek, tutuklanan göstericilerden bazılarına işkence yapıldığı ve öldürüldüğü iddia edildi.

    SESSİZ KALMAYACAĞIZ

    Açıklamada, “İran diktatörlüğü, vatandaşlarının temel haklarını bastırdığı için sessiz kalmayacağız ve İran liderlerini her ihlalden sorumlu tutacağız. İran'daki protestocular, hükümetin baskısını, yolsuzluğunu, ulusal kaynakların askeri maceracılık için boşa harcanmasını meşru şikayetlerini ifade ediyor” denildi.

    Açıklamanın devamında, ABD'nin İran’daki tüm siyasi mahkumların derhal serbest bırakılması yönünde çağrıda bulunduğu belirtildi.

    Etiketler: protesto
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