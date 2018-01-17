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    ABD’den tansiyon düşürmeye yönelik açıklamalar

    Cansu ÇAMLIBEL/ WASHINGTON
    17.01.2018 - 01:15 | Son Güncelleme:

    ABD’den peş peşe PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG komutasındaki Suriye Demokratik Güçleri’nden 30 bin kişilik sınır ordusu kurulacağı yönündeki açıklamanın Türk-Amerikan ilişkileri üzerinde neden olduğu yüksek tansiyonu düşürmeye yönelik açıklamalar geldi. Pazar günü sınır ordusunun kurulacağını açıklayan isim olan DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun Amerikalı Sözcüsü Ryan Dillon, Afrin’in kendi operasyon alanları olmadığını söyleyerek Türkiye’nin olası operasyonuna doğrudan yanıt vermelerinin söz konusu olmadığını ima etti. Hemen ardından da ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un sözcülerinden Binbaşı Adrian Rankine Galloway, Afrin’deki PYD unsurlarını desteklemediklerini ve onları DEAŞ ile mücadele operasyonlarının parçası olarak görmediklerini bildirdi.

    SABD’den tansiyon düşürmeye yönelik açıklamalarınır ordusu krizinin üçüncü gününde Türkiye’den gelen üst düzey tepkiler üzerine Koalisyon Sözcüsü Ryan Dillon konuya ilişkin üçüncü açıklamasını yapmak durumunda kaldı. Pazartesi günkü açıklamasında ‘Söz konusu sınır gücü Suriye’nin komşuları Türkiye ve Irak’ın istikrar ve güvenliğini de koruyacak’ diyen Dillon, salı günü ise Türkiye’nin olası Afrin operasyonuna yönelik soruları yanıtladı. Dillon ABD’nin olası operasyona karşı nasıl bir tutum izleyeceğini açıklamak yerine ‘Afrin operasyon alanımız değil. Başta Ebu Kemal’in Kuzeyi ve Fırat Nehri’nin doğu yakasındaki alanlar olmak üzere, Orta Fırat Vadisi boyunca kalan ceplerde DEAŞ’ı yenmek üzere ortaklarımıza destek veriyoruz’ demekle yetindi.

    Dillon’ın açıklamasından kısa bir süre sonra ise Pentagon devreye girdi. Pentagon sözcülerinden Binbaşı Adrian Rankine Galloway, SDG’nin kontrol ettiği alanlar dışında yer alan unsurlara ABD’nin herhangi bir eğitim, tavsiye ya da destek vermediğini hatırlattı. Galloway ‘Desteklediklerimiz özellikle DEAŞ karşıtı operasyonlara katılan gruplardır’ dedi. Afrin’de PYD/YPG’ye yönelik ABD desteğine ilişkin soruları Galloway, ‘Onları desteklemiyoruz, müdahil değiliz’ şeklinde yanıtladı. Galloway tarafları gerilimi tırmandıracak açıklamalar yapmaktan kaçınmaya da davet etti.

    DEAŞ karşıtı koalisyonun Amerikalı generallerinden James Glynn’in salı günü video konferans ile Bağdat’tan Pentagon’daki gazetecilerin sorularını yanıtladığı brifingin gündeminde de Türkiye’nin olası Afrin operasyonu vardı. ‘NATO üyesi bir müttefikin sahadaki ortaklarınıza saldırma ihtimali sizi kaygılandırıyor mu?’ şeklindeki soruya net yanıt vermek yerine Glynn özetle ‘takip ediyoruz’ demekle yetindi. Glynn şunları söyledi; ‘Türkiye örneğinde de olduğu gibi bölgedeki ortaklarımız aramızdaki dinamikleri yakından takip ediyoruz. Ortaklarımızın devletten devlete nasıl bir iletişim içinde olduğunu takip ediyoruz. Bizim ortaklarımızla temasımız daha çok askeri boyutta dolayısıyla da askeri olarak niyetlerinin ne olduğuna bakıyorum’.

    Sınır güvenliğinin bölgedeki herkes açısından bir endişe kaynağı olduğunu savunan Glynn, ‘DEAŞ’ın ortada olmamasını ve bölgedeki herhangi bir hükümeti tehdit edecek şekilde hareket edememesini sağlamak ortak bir hedeftir’ diye ekledi.

     

    Etiketler: gazetehaberleri
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