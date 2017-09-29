Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet >Dünya>ABD’den takas açıklaması

    ABD’den takas açıklaması

    Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK (DHA)
    29.09.2017 - 06:49 | Son Güncelleme:

    ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’de yaklaşık bir yıldır hapiste bulunan Papaz Brunson ile Fethullah Gülen’in ’takas edilmeleri’ hakkındaki önerisi ile ilgili olarak "Böyle bir yola girebileceğimizi hayal bile edemiyorum" dedi.

    Nauert, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in iadesi talebinin Türk hükümeti tarafından 'birkaç kez yapıldığını' kaydettikten sonra "Biz halen Türk hükümetinin bize sunduğu materyalleri değerlendirmeye ve bakmaya devam ediyoruz. Bu konuda bir yeni gelişme yok. Papaz Brunson’a gelince, Papaz Brunson’ı yurduna getirmek bizim için çok ciddi bir konu. Bu konuyu Başkan Trump da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok uzak olmayan bir zamanda, BM Genel Kurulu sıralarında York ziyaretinde tekrar gündeme getirdi. Dışişleri Bakanlığı da Papaz Brunson ile yakından irtibatta. En son Eylül 18’de ziyaret edildi. Biz halen onun serbest bırakılması için uğraşıyoruz. O Türkiye’de haksız yere hapsedildi" dedi.

    Etiketler: ABD , Fetullah Gülen , Gülen , ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert , Papaz Brunson
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri