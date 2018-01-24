ABD’den sürpriz öneri: Suriye sınırına güvenli bölge

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşı Rex Tillerson’ın, kendisine Suriye sınırı boyunca 30 kilometrelik güvenli hat oluşturma önerisinde bulunduğunu söyledi. Paris’te önceki gün düzenlenen ‘Kimyasal Silah Kullanımının Cezasız Kalmaması İçin Uluslararası Ortaklık’ konulu dışişleri bakanları toplantısı sırasında Tillerson ile görüşen Çavuşoğlu, Paris dönüşü uçakta gazetecilere açıklamalar yaptı. ABD’den Türkiye’ye Suriye sınırında güvenli bölge önerisi geldiğini söyleyen Çavuşoğlu, Tillerson’a neyi kastettiklerini sorduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump görüşmesinden önce açıklama yapan Çavuşoğlu, NTV’nin haberine göre şunları söyledi:

TÜRKİYE İLE KARŞI KARŞIYA GELMEK İSTEMEYİZ

“Görüşmede ‘Size roketler geliyor. Biz önceden 10 kilometrelik hat düşünüyorduk. Esasen 30 kilometre olabileceğini öngörüyoruz ki bu sizin durumunuzu ancak karşılıyor. Suriye sınırı boyunca bir güvenli hat olsun ki size terör saldırısı gelmesin. Bizim demek istediğimiz budur’ dedi. Ben de ‘Teknik arkadaşlar bunu tekrar bir konuşsun, sizin tam ne demek istediğinizi bir görelim’ dedim. Birkaç defa ‘Türkiye ile karşı karşıya ile gelmek istemeyiz’ dedi. Ben de ‘ABD ile karşı karşıya gelmeyi biz de istemeyiz ama YPG’den bize yönelik tehdit nereden olursa olsun, Fırat’ın doğusu batısı fark etmez gerekli müdahaleleri yapmak zorundayız. Bu bizim için hayati mesele’ dedim.”

MENBİÇ’E MÜDAHALE ETMEK ZORUNDA KALABİLİRİZ

NTV’nin haberine göre görüşmede Menbiç de gündeme geldi. Tillerson’ın Irak’taki çekilme sonrası yaşananlardan ders alarak hareket ettiklerini de söylediğini belirten Çavuşoğlu, Tillerson’a “Gelen tacizler nedeniyle Menbiç’e müdahale etmek zorunda kalabiliriz” dedi. İlişkilerin normalleşmesi için ABD’nin atması gereken adımları sıralayan Çavuşoğlu şöyle devam etti: “Türkiye’de ABD karşıtlığı had safhada. Bunun için de rahatsız olduğumuz durumların ortadan kalkması lazım. YPG’ye verilen desteğe son verilmeli, Suriye’nin geleceği için birlikte adım atılmalı, Türkiye’ye PKK ile mücadele konusunda somut destek verilmeli. Bunları Tillerson’a da söyledim.”