ABD'den 'SDG' açıklaması: "Devam edeceğiz"

McGurk, ülkesi ABD’nin SDG’ye giden silahlar konusunda her zaman Türkiye’ye karşı çok şeffaf olduğunu ve olmaya devam edeceğini belirtti. Ankara’nın Rakka savaşı öncesinde Washington’a önerdiği seçeneğe üstü kapalı değinen McGurk, ‘Diğer seçenek on binlerce Amerikan askerinin sahada olmasını gerektirecekti ki biz artık bu modele dönmek istemiyoruz’ dedi. Özel temsilci ülkesinin SDG tercihi sayesinde Rakka savaşında tek bir Amerikalı kaybetmediğine işaret etti. 2017 yılındaki gelişmeleri değerlendirdiği basın toplantısında Brett McGurk, şunları anlattı:

SAHADA ONBİNLERCE ABD ASKERLİ MODELE DÖNMEK İSTEMİYORUZ

Rakka’yı gerçekleştirebilmek için mümkün olan bütün seçenekleri inceledik. Başkan Trump’a bir kaç seçenek sunuldu. Başkanın kararı olan ortağımız Suriye Demokratik Güçleri’ni kullanmak gerçekten de en elverişli seçenekti. Bunun bir kaç sebebi var. Diğer seçenek on binlerce Amerikan askerinin sahada olmasını gerektirecekti ki biz artık bu modele dönmek istemiyoruz. Biliyorsunuz Rakka savaşı 6 Haziran’da başladı. Çok zor, sokak sokak devam eden çatışmalar yaşandı. SDG’den 400 savaşçı öldü, 700 savaşçı yaralandı. Bu savaşta hiç Amerikan askeri kaybetmedik.

ASKERİ DESTEKTE DÜZENLEME GÜNDEMDE AMA SDG İLE İLİŞKİ 2018’TE SÜRECEK

Rakka çok kuvvetli bir şehir savaşı olacaktı bunun için Başkan kararı gerekti. Çünkü çok sınırlı da olsa bu silah için silah göndermemiz gerekecekti ki bu konuda NATO müttefikimiz Türkiye’ye karşı çok şeffaf olduk. Ama sonuçta Rakka’ya gidecektiysek bu kararın alınması gerekiyordu ve alındı. Bugün artık operasyonun ana aşaması tamamlandığı için gönderdiğimiz askeri desteğin seviyesinde düzenlemeler yapılacak.

Yerel güçlerle çalışmak için Suriye’de kalmayı sürdüreceğiz. Eğitmekte olduğumuz Rakka’nın iç güvenlik gücü Suriye Demokratik Güçleri ile çalışmaya devam etmemizi sağlayacak bir güç. Ancak yıllar geçtikçe kampanya başlarken verdiğimiz desteğin biçiminde yeni düzenlemeler olacaktır. Bu çok olağan bir durum. Zaten plan her zaman buydu ve Rakka kararı öncesinde bunu Türklere söyledik. Bu önümüzdeki yıl da bir şekilde devam edecek.

Ancak Suriye’de kalmaya devam ettiğimiz sürece yerel aktörlerle çalışmayı sürdüreceğiz. Yerel halkın kendi yaşadıkları bölgelerde söz sahibi olmasını istiyoruz. Bunu yaparken de Türkiye ile tam bir şeffaflık içinde olmaya devam edeceğiz.

BU İŞ BİTMEDİ, ŞAMPANYA PATLATMIYORUZ

- Suriye içinde küçük ceplerde IŞİD’le ciddi çatışmalar devam ediyor. Bu iş henüz bitmiş değil. 2017 yılında önemli başarı kaydetmiş olsak da bu konuda çalışan kimse şampanya patlatmaya başladığımızı söyleyemez. Hala çok yolumuz var. Suriye’de sahada muhtemelen hala aylar sürecek operasyonlar olacak. Sadece geçen hafta koalisyon 31 hava saldırısı düzenledi. Bu saldırılarda üst düzey IŞİD yöneticileri öldürüldü.

SOÇİ CENEVRE’YE PARALEL BAŞKA BİR SÜREÇSE MEŞRU GÖRMEYİZ

- Suriye’deki aktörleri bir araya getireceği söylenen Soçi toplantısı için Ruslarla görüşüyoruz. Önce kasımda yapılacak dendi, sonra aralık dendi, şimdi ocak hatta şubat deniyor. Rusya bize Soçi’nin doğrudan Cenevre’ye katkı sağlayacak bir şey olacağını söylüyor. Eğer öyleyse nihayetinde Cenevre sürecine katkı sağlayabilir. Ancak biz şunu kesinlikle desteklemeyiz; Cenevre’ye paralel tamamen başka bir süreç. Bu tür bir sürecin meşruiyeti de olmaz. Siyasi uzlaşmanın yapılacağı yer Cenevre. Bu sadece ABD’nin politikası değil Rusların da Da Nang açıklamasıyla kabul ettiği bir şey. Dolayısıyla Soçi meselesinin nereye varacağını bekleyip görmek gerekecek.

İRANLILARIN GARANTÖR OLDUĞU HER ŞEYE ŞÜPHEYLE BAKIYORUZ

- İranlıların garantör olduğu her şeye gerçek bir şüpheyle baktığımızı da söylemek isterim. Astana sürecine katılmamamızın sebebi de bu tür bir inandırıcılık sorunu olmasıydı.

- Suriye’deki iç savaşın anayasal bir reform süreci sonunda BM’nin gözetiminde yapılacak seçimlerle sona erdirilmesini istiyoruz ve bunun için Ruslarla görüşüyoruz. Geçen ocak ayında IŞİD’in sözde halifeliği sonlandırılmadan ve şiddet seviyesi düşmeden nasıl siyasi bir süreç yaşanabileceğini kestirmek güçtü. O nedenle de 2017’de sözde halifeliği bitirmeye odaklandık. Bu sayede artık Cenevre’de daha anlamlı siyasi sürecin koşulları yaratılmış oldu. BM Temsilcisi Staffan de Mistura bu hafta Washington’daydı. Kendisiyle bir sonraki adımları konuştuk. 2018’deki odağımız bu olacak.