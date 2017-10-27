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    ABD'den S-400'lere yaptırım

    Nerdun HACIOĞLU / MOSKOVA
    27.10.2017 - 11:43 | Son Güncelleme:

    ABD yönetimi, Amerikan başkanlık seçimlerine müdahale etmekle suçladığı Rusya’ya yönelik yeni yaptırım paketine tüm Rus istihbarat servislerini ve Türkiye’nin Rusya’dan alacağı S-400 füzelerini üreten ve bu füzelerin satışını yapan şirketleri de dahil ediyor.

    ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından nihai şekli belirlenen ve Kongre’ye onay için gönderilen liste New York Times gazetesi tarafından yayınlandı. Listede Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) ve Rusya Askeri İstihbaratı (GRU) yer aldı.

    ABDden S-400lere yaptırım

    Batılı ülkelerle ilişkisi kesilecek 33 Rus silah şirketi arasında S-400 füzelerini üreten ‘Almaz-Antey’ ve bu füzelerin dış ülkelere satışını gerçekleştiren ‘Rosoboronexport’ yer alıyor. Yaptırımlara dahil edilecek diğer Rus şirketleri ise şunlar: Kalaşnikov, İjmaş, Tupolev, Rosteh, Mig, Suhoy, Amiral Tersaneleri, İjevsk Mekanik Fabrikası, Oboronprom, Uralvagonzavod. 

    Etiketler: s400 , türkiye , yaptırım , füze
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