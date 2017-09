ABD'den S-400 için ilk yorum: Endişelerimizi ilettik

Sputnik'de yer alan habere göre Pentagon Sözcüsü Johnny Michael, "Muhtemel S-400 alımına ilişkin endişelerimizi Türk yetkililere ilettik. Türkiye'yi bölgedeki tüm tehditlere karşı savunmak için en iyi seçenek, NATO sistemleriyle bir arada çalışabilecek füze savunma sistemidir" dedi.



Türkiye'nin uzun vadeli füze savunma ihtiyaçları için ABD de dahil olmak üzere NATO müttefiklerinin füze savunma sistemlerini takip etmeyi sürdürdüğünü kaydeden Michael, Washington'un Türkiye tarafından satın alınan ekipmanların teslimatını hızlandırma yükümlülüğüne bağlı olduğunu da belirtti.



MEHMET ŞİMŞEK: TÜRKİYE GÜVENİLİR BİR NATO MÜTTEFİKİDİR

Öte yandan konu hakkında Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin güvenilir bir NATO müttefiki olduğunu yazdı ve Yunanistan'ın elinde de S-300 sisteminin olduğunu hatırlattı.





Turkey is a reliable NATO ally! Greece, also a NATO member, has Russian S-300 air defence system. Working w/ NATO partners develop our own. https://t.co/6SI5QXl7oq