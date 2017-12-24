ABD'den peş peşe savaş açıklamaları

Mattis, “Kore yarımadası üzerinde fırtına bulutları toplanıyor. Benim genç askerlerim, diplomatlarımızın otoriteyle konuşabilmesinin ve inandırıcı olmasının tek yolu sizin hazır olmanızdır” dedi. Mattis’e Güney Kore’deki Amerikan askerlerinin ailelerinin tahliye edildiğine dair haberler soruldu. Mattis, böyle bir şeyin olmadığını ve işlerin henüz o noktaya gelmediğini kaydetti. Güney Kore’de şubat ayında başlayacak Kış Olimpiyatları’na yönelik Kuzey Kore’den bir tehdit olup olmadığı sorusuna ise Mattis, “(Kuzey Kore lideri) Kim’in, sporcularını öldürerek tüm dünya ile uğraşacak kadar aptal olduğunu sanmıyorum” diye cevap verdi. Diplomasinin pozitif gittiğini söyleyen Mattis, yine de Kore Yarımadası’nda “iyimserlik için çok az sebep var” dedi.

GENERAL NELLER: SAVAŞ GELİYOR

ABD Deniz Piyade Kolordusu Komutanı General Robert Neller, Norveç’teki Amerikan birliklerine yaptığı konuşmada “Umarım yanılırım ama bir savaş geliyor” dedi. Neller, Norveç’teki Amerikan ordu güçlerine hitabında “Siz burada mevcudiyetinizle bir savaştasınız, enformasyonel bir savaştasınız, siyasi bir savaştasınız” dedi. Rusya ve Pasifik’teki duruma işaret eden Amerikalı komutan, “Neden burada olduğunuzu hatırlayın. Onlar izliyor. Sizin onları izlediğiniz gibi onlar da sizi izliyor. Burada 300 deniz piyademiz var ama bir gecede 300’den 3 bine çıkabiliriz. Çıtayı yükseltebiliriz” ifadelerini kullandı.