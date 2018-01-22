ABD'den peş peşe açıklamalar

Tillerson önce İngiliz meslekdaşı Boris Johnson ile görüşmesinin ardından Afrin konusunda konuştu, ardından da Paris’e giderken uçakta kendisine eşlik eden gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ankara’yla temas içinde olduklarını belirten Tillerson, ‘Türkiye’nin ihtiyaçlarını karşılamak için güvenli bir bölge oluşturmayı gündeme alabilecekleri mesajı verdi. Washington, Türkiye’nin Afrin operasyonunun sınırlı tutarak bir an önce bitirmesini teşvik etmeye yönelik bir diplomasi izliyor.



GÜVENLİ BÖLGE KONUŞALIM VURGUSU

Tillerson Paris’e gidereken uçakta gazetecilerle sohbetinde şu ifadeleri kullandı: ‘Türklerle ve ayrıca sahadaki bazı güçlerle bu durumu nasıl istikrara kavuşturabileceğimize ve Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını nasıl karşılayabileceğimize yönelik temas halindeyiz. İhtiyacınız olabilecek bir tür güvenli bölge oluşturmaya çalışmak için birlikte çalışıp çalışamayacağımızı görelim diyoruz.’



Tillerson’ın Paris’e uçmadan önce İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında ise verdiği yanıtların satır aralarında ise önemli detaylar vardı.



SURİYE’DEKİ TÜRKİYE VAKASINDAN KAYGILIYIZ

Birincisi Tillerson bir kez daha ABD’nin Suriye’deki ortağı Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) çokuluslu bir yapı olduğunu savundu. İkincisi, bir kez daha Türkiye’nin kendi vatandaşlarını koruma hakkını meşru gördüklerini belirtti ancak ‘Suriye’deki Türkiye vakasından kaygılıyız’ ifadesini kullandı. Buna benzer bir ifade ilk kez Pazar günü ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada kullanılmıştı. Üçüncüsü, Tillerson’ın ‘Türkiye ile de, koalisyonumuzun liderliğiyle temastayız. İki tarafa da ölçülü davranma ve sivil kayıpları asgaride tutma çağrısı yapıyoruz’ şeklindeki ifadeyle bir anlamda Türkiye’nin koalisyon ile karşı karşıya olduğu imasında bulunmuş oldu.



Gazeteciler daha sonra iki bakana sorular yönelttiler. ABD'li Bakana yöneltilen, "Terör örgütü PKK/PYD'nin ABD'den yardım çağrılarına ne cevap vereceksiniz" sorusuna Tillerson şu yanıtı verdi:



Rex Tillerson: Biliyorsunuz ABD DEAŞ’ı yenmek için Suriye’de. Bunu koalisyon ortaklarımızla birlikte ve özellikle de Kürt, Arap ve Hıristiyan savaşçılardan oluşan Suriye Demokratik Güçleri ile birlikte yapıyoruz. SDG, kendi topraklarını koruyan gerçek anlamda çokuluslu bir savaşçı grubu. Ve biz kuzey Suriye’deki Türkiye vakasından kaygılıyız.



- Bununla birlikte, pazar günü yaptığımız açıklamada belirttiğimiz gibi, Türkiye’nin Suriye topraklarından Türk vatandaşlarına yönelik saldırılar düzenleme ihtimali olan terör unsurlarına karşı meşru vatandaşlarını savunma hakkını anlıyoruz ve tamamıyla takdir ediyoruz.



- Türkiye’yle de, koalisyonumuzun liderliğiyle temastayız. İki tarafa da ölçülü davranma, sivil kayıpları asgaride tutma ve Türkiye’nin meşru güvenlik kaygılarını Türkiye’yi tatmin edecek şekilde gidermek için, DEAŞ’ı yenme sürecine dönmek için, barışçıl ve güvenli bir Suriye’yi garanti almak, Cenevre sürecinde birleşik bir Suriye’ye ulaşmak için birlikte nasıl çalışabileceğimize bakma çağrısı yapıyoruz.



JOHNSON: ARIZALI BİR DURUMLA KARŞI KARŞIYAYIZ

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson: Rex’in söylediklerine şunu eklemek isterim; elbette arızalı bir durumla karşı karşıyayız. DEAŞ’la mücadelede Kürtlerin önemli bir rol oynadıklarını anlıyoruz. Herkes bunu takdirle karşılıyor ve anlıyor. Öte yandan Rex’in de söylediği gibi Türkiye’nin kendi sınırlarını ve güvenliğini koruma noktasında meşru bir çıkarı var. Rex’in söylediği bir şeyin altını çizmek isterim; iki taraf da olabilecek en az sayıda sivil kayıp ve genel olarak az sayıda kayıp için ölçülü davranma çağrısı yapıyoruz.







Suriye savaşının tarihçesi