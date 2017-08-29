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    ABD'den Menbiç açıklaması: Muhalifler ABD askerlerine ateş açtı

    Hürriyet Haber
    29.08.2017 - 23:38 | Son Güncelleme: 29.08.2017 - 23:58

    Suriye’nin Halep vilayetine bağlı Menbiç kentinde Türkiye destekli muhaliflerin, DEAŞ Karşıtı Koalisyon kapsamında bölgede devriye gezen askerlere ateş açtığı açıklandı.

    İngiliz Reuters haber ajansına telefonla bilgi veren Koalisyon Sözcüsü Albay Ryan Dillon, “Güçlerimiz son iki haftalık süreç içerisinde birçok kez açılan ateşe maruz kaldı ve bunlara ateşle karşılık verdikten sonra güvenli bir lokasyona geçti” dedi. Dillon, Türkiye’den, desteklediği muhaliflere “ABD liderliğindeki koalisyon güçlerine ateş açmak kabul edilemez” mesajı iletmesini talep ettiklerini açıkladı.

    Dillon, “Türkiye’deki ortaklarımızın bunu bilmesini istedik ve biz bu devriyeleri sürdüreceğiz, ancak her zaman o bölgede kendimizi korumaya hazırlıklıyız” ifadelerini kullandı. Amerikan CNN televizyonuna bilgi veren bir askeri kaynak, ABD askerlerinin de hedef alındıklarını söyledi.

    Öte yandan bu olayların ABD Savunma Bakanı Jim Mattis’in geçen haftaki Türkiye ziyareti sırasında gerçekleştiği belirtildi. Menbiç, ana omurgasını terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD/ YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin kontrolünde bulunuyor.

     

    Etiketler: ABD , MENBİÇ , ÖSO , TÜRKİYE
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