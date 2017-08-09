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    ABD'den Katar çıkartması

    AA
    09 Ağustos 2017 - 19:54Son Güncelleme : 09 Ağustos 2017 - 19:54

    Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Körfez krizinin çözümüne destek vermek için bölgeye gönderilen ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Timothy Lenderking ve ABD'li emekli General Anthony Zinni'yi kabul etti.

    Al Jazeera televizyonunun haberine göre, Emir Şeyh Temim ile ABD'li diplomatlar Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldi. Haberde görüşmenin ayrıntılarına ilişkin bilgi verilmedi.

    Katar resmi haber ajansı QNA ise Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin de ABD'li diplomatlarla görüştüğünü aktardı.
    Görüşmede, "Körfez krizine ilişkin gelişmeler ile Katar'a abluka uygulayan ülkelerin Doha yönetimine karşı hukuksuz uygulamalarının" ele alındığı belirtildi.

    DİYALOG ÇAĞRISI

    Habere göre, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, ABD'li diplomatlara, ülkesinin, diyalog çağrısı yapan Kuveyt'in ara buluculuğuna tam destek verdiğini ifade etti.
    Körfez krizinde ara buluculuk çabalarına destek için bölgeye gelen ABD'li diplomatlar, pazartesi günü de Kuveyt'te temaslarda bulunmuştu.

    Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleriyle Körfez krizi patlak vermişti.

    Etiketler: ABD , katar , körfez
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