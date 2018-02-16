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ABD'den kara para aklama cezası

Hürriyet Haber
16.02.2018 - 08:36 | Son Güncelleme:

ABD Adalet Bakanlığı, Bancorp'a 5 yıllık kural ihlali için ceza verdi.

ABD Adalet Bakanlığı, kara para aklamanın engellenmesine dair kuralları ihal ettiği gerekçesiyle US Bancorp'a 613 milyon dolar ceza verdi.

Bakanlık, kara para aklamayı önleme programının başarısız olduğu iddialarıyla açılan soruşturmada US Bancorp'la 613 milyon 
dolarlık bir uzlaşmaya varıldığını açıkladı.
 
613 milyon dolarlık ceza Fed ve Hazine Bakanlığı'nın da aralarında bulunduğu çeşitli kurumlara ödenecek.

Bancorp'un yan kuruluşu ABD Bank National Association aracılığıyla kasten 2009-2014 yıllarını kapsayan dönemde kara para aklamaya karşı yetersiz bir program yürüttüğü belirtildi. ABD Adalet Bakanlığı'na göre Bancorp, çok sayıda şüpheli işlemi tespit edemedi ve düzenleyiciler yanlış adımlarını gizlendiğini belirledi.

Etiketler: kara para aklama cezası , Bancorp , Bancorp kara para aklama
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