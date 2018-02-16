ABD'den kara para aklama cezası

ABD Adalet Bakanlığı, kara para aklamanın engellenmesine dair kuralları ihal ettiği gerekçesiyle US Bancorp'a 613 milyon dolar ceza verdi.

Bakanlık, kara para aklamayı önleme programının başarısız olduğu iddialarıyla açılan soruşturmada US Bancorp'la 613 milyon

dolarlık bir uzlaşmaya varıldığını açıkladı.



613 milyon dolarlık ceza Fed ve Hazine Bakanlığı'nın da aralarında bulunduğu çeşitli kurumlara ödenecek.



Bancorp'un yan kuruluşu ABD Bank National Association aracılığıyla kasten 2009-2014 yıllarını kapsayan dönemde kara para aklamaya karşı yetersiz bir program yürüttüğü belirtildi. ABD Adalet Bakanlığı'na göre Bancorp, çok sayıda şüpheli işlemi tespit edemedi ve düzenleyiciler yanlış adımlarını gizlendiğini belirledi.