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    ABD'den İran'a yeni yaptırımlar

    WASHINGTON (AA)
    05.01.2018 - 00:23 | Son Güncelleme:

    ABD hükümeti, İran'ın uluslararası balistik füze programını desteklediği gerekçesiyle 5 kuruluşu yaptırım listesine ekledi.

    ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisinden (OFAC) yapılan açıklamada, yaptırım uygulanacak 5 kuruluşun İran'ın balistik füze programı için kilit role sahip olduğu bildirildi.

    Shahid Kharrazi Industries, Shahid Sanikhani Industries, Shahid Moghaddam Industries, Shahid Eslami Research Center ve Shahid Shustari Industries olduğu belirtilen söz konusu 5 kuruluşun halihazırda yaptırım listesinde bulunan Shahid Bekari Endüstri Grubu tarafından kontrol edildiği kaydedildi. 

    "İRAN HÜKÜMETİ, İRANLILAR ÇİLE ÇEKERKEN TERÖR ÖRGÜTLERİNİ FİNANSE EDİYOR"

    ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, konuya ilişkin açıklamasında, "Bu yaptırımlar, İran rejiminin İranlı vatandaşların refahından daha fazla öncelik verdiği balistik füze programı için anahtar role sahip kuruluşları hedef aldı. İran hükümeti ve Devrim Muhafızları Ordusu, İranlılar çile çekerken yabancı militanları, terör gruplarını ve insan hakları ihlallerini finanse ediyor " ifadesini kullandı. 

    OFAC’ın yaptırım kararının, İran’daki rejim karşıtı protestoları ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran'a yönelik eleştirilerinin ardından gelmesi dikkati çekti. 

    Trump, geçen hafta başlayan protestolara yönelik açıklamasında, "Rejimin yolsuzluklarından ve ülkenin varlığını yurt dışında terörizme harcamasından bıkmış olan İran vatandaşlarının barışçıl protestolarıyla ilgili bilgiler geliyor. İran yönetimi, kendini ifade hakkı da dahil kendi halkının haklarına saygı göstermelidir. Dünya bu süreci izliyor." değerlendirmesinde bulunmuştu. 

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