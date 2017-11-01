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    ABD'den İran'a yeni yaptırımlar

    Hürriyet Haber
    01.11.2017 - 10:47 | Son Güncelleme:

    ABD Hazine Bakanlığı, “terörü desteklediği” gerekçesiyle İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (Pasdaran) yeni yaptırımlar getirdi.

    ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pasdaran'a bağlı bazı birliklerin daha yaptırımlar listesine eklendiği belirtildi.

    Yeni karara göre, “terörü desteklediği” gerekçesiyle Pasdaran Hava Kuvvetleri, el Gadir Füze Komutanlığı, Uzay ve Havacılık Öz Yeterlilik Cihad Örgütü ile Araştırma ve Öz Yeterlilik Cihad Örgütü’nü yaptırımlar listesine eklendi.

    MUHAMMED ALİ CAFERİ DE LİSTEYE GİRDİ

    Yeni yaptırımlar kapsamında, aralarında Pasdaran Komutanı Muhammed Ali Caferi'nin de bulunduğu 5 komutan daha listeye girdi.

    ABD Başkanı Donald Trump 13 Ekim'de, Kongre’nin İran nükleer anlaşmasını gözden geçirmesini talep ederek, İran'ı “terörü desteklemek ve bölgeyi karıştırmakla” suçlamıştı.

     

    Etiketler: Irak
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