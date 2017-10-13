ABD'den İran konusunda iki flaş hamle

Pentagon, İran yönetimine baskı uygulamak için bölgedeki müttefiklerle birlikte hareket edecekleri alanları tespit etmek için çalışma yürüttüğünü açıkladı.



AA muhabirine açıklama yapan Pentagon sözcülerinden Binbaşı Adrian Rankine Galloway, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün İran'ın istikrarsızlığa yol açan faaliyetlerine yönelik geniş çaplı bir strateji açıkladığını hatırlattı.



"Bu stratejiye katkı sağlamak üzere Savunma Bakanlığı bölgedeki tüm güvenlik işbirliği faaliyetleri, kuvvet konumları ve planlarını gözden geçirmekte" ifadelerini kullanan Galloway, "İran rejimine baskı uygulamak, istikrarsızlığa yol açan etkilerini ortadan kaldırmak ve özellikle de terör gruplarına ve militanlara verdiği destek başta olmak üzere saldırgan güç arayışlarını sınırlandırmak için müttefiklerimizle çalışabileceğimiz yeni alanlar belirliyoruz." şeklinde konuştu



Bibaşı Galloway, ABD’nin ayrıca İran’ın balistik füze geliştirme çalışmaları, terör gruplarına destek vermesi, Suriye rejimine destek vermesi ve İsrail’e düşmanlığının yanı sıra siber saldırı girişimleri, Basra Körfezi'nde serbest dolaşımı tehdit etmesi ile insan hakları ihlalleri konusunda bölgedeki müttefiklerle birlikte çalışacağını kaydetti.



'TERÖR ÖRGÜTLERİNE YARDIM...'

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), İran Devrim Muhafızları Ordusunu (DMO) küresel terörizme ilişkin Başkanlık Kararnamesi ve Amerika’nın Düşmanlarına Yönelik Yaptırım Yasası kapsamına aldı.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "OFAC, DMO’nin 25 Ekim 2007'de 13224 nolu Başkanlık Kararnamesi gereğince yaptırım listesine alınan Devrim Muhafızları Kudüs Kuvvetine yardım faaliyetleri, Hizbullah, Hamas ve Taliban olmak üzere birçok terör örgütüne yardım faaliyetlerinden dolayı yaptırım listesine alındı." ifadelerine yer verildi. Açıklamada DMO'nun, Kudüs Kuvveti birliklerine eğitim, personel ve ekipman yardımı yaptığı kaydedildi.



Bakanlık ayrıca DMO veya İran ordusuna destek veren ve kitle imha silahlarının yayılmasına yardım eden dört kuruluşu daha yaptırım listesine aldığını açıkladı.



Açıklamada sözlerine yer verilen ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, İran'ın dünyanın en büyük terör destekçisi olmasında DMO'nun rolünün büyük olduğunu belirtti. Mnuchin, "İran’ın güç peşinde koşması bölgenin istikrarına mal oldu ve Hazine Bakanlığı, DMO’nun yıkıcı faaliyetlerini bozmak için yetkilerini kullanmaya devam edecektir." dedi.



LİSTEDE DÖRT ŞİRKET VAR

Bakanlığın yaptırım listesinde, İran Devrim Muhafızlarının yanı sıra İran savunma sanayisinde önemli rol oynadığı belirtilen Şahid Alamolhoda Sanayisi’nin (SAİ) de aralarında bulunduğu İran’ın Çin merkezli ithalat ihracat şirketi Wuhan Sanjan şirketi de yer alıyor. Açıklamada, SAİ’nin İran Deniz Füze Endüstrisi Grubu (SAİG) tarafından kontrol edildiği gerekçesi ile yaptırım listesine eklendiği vurgulandı. İran ordusunun füze sanayisine önemli katkısı bulunan SAİG'in 2010 yılında Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği tarafından da yaptırım listesine alındığı belirtildi.



Bunu yanı sıra SAİG'e finansal, maddi ve teknolojik destek verdiği gerekçesi ile Rastafan Ertebat Mühendislik şirketi ve Rastafan’ın şemsiye kuruluşu olduğu

belirtilen Fanamoj şirketinin de yaptırım listesine eklendiği ifade edildi.

Ayrıca Wuhan Sanjan'a da İran Savunma Bakanlığı'nın savunma sanayii şirketi Şiraz Elektronik Endüstrisine (SEİ) finansal ve teknolojik yardımlar yaptığı gerekçesi ile yaptırım uygulandığı kaydedildi.



Açıklamada, SEİ'nin İran ordusu için radar, mikrodalga elektron vakum tüpleri, deniz elektroniği, havacılık kontrol sistemleri, eğitim simülatörleri ve füze güdüm sistemleri gibi kritik askeri teknolojiler ürettiğine dikkat çekilirken Wuhan Sanjan'ın da 2014'ten beri SEİ ile yüzbinlerce dolarlık ticari anlaşmalar yaptığı belirtildi.







