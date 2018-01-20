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    ABD’den ilk tepki: Türkiye’nin PKK ile ilgili güvenlik kaygılarını anlıyoruz

    Cansu ÇAMLIBEL/ WASHINGTON
    20.01.2018 - 21:45 | Son Güncelleme:

    Türkiye’nin Suriye’de Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Operasyonu’na başlamasının ardından ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’dan ilk açıklama geldi.

    ABD’den ilk tepki: Türkiye’nin PKK ile ilgili güvenlik kaygılarını anlıyoruzPentagon Sözcüsü Binbaşı Adrian Rankine-Galloway, Türkiye’nin PKK ile güvenlik kaygılarını anladıklarını söyledi. Rankine-Galloway, ABD öncülüğündeki koalisyonun Afrin’de devam bir operasyonu olmadığı vurgusu yaparak ülkesinin Afrin’deki gelişmelere müdahil olmasının söz konusu olmadığını ima etti. Pentagon sözcüsünün 4 cümlelik açıklamasının detayları şöyle:

    - Bütün tarafları gerilimi tırmandırmaktan kaçınmaya ve en önemli iş olan DEAŞ’ı yenmeye odaklanmaya davet ediyoruz.

    - Türkiye’nin ABD tarafından yabancı bir terör örgütü olarak tanınan PKK’ya ilişkin güvenlik kaygılarını anlıyoruz.

    - ABD, PKK’ya herhangi bir destek sağlamıyor.

    - ABD öncülüğündeki koalisyonun Afrin’de devam eden bir operasyonu yok çünkü DEAŞ’ı hedef alan askeri operasyonlara odaklanmış durumda.

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    Etiketler: gazetehaberleri
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